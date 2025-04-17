Зеленский по глупости опозорил Европу
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Накануне Дня Победы как обычно перед юбилеями Победы начинается свистопляска вокруг этой даты, этого праздника и в целом итогов Второй мировой войны. В центре этой свистопляски всегда один одновременно практический и символический вопрос: кто приедет 9 мая на парад Победы в Москву? По тому, сколько мировых лидеров будет стоять рядом с президентом России на Красной площади, определяют текущее влияние и международные позиции Кремля.
Особо недружественные к России страны не только сами посылать своих представителей на трибуну Мавзолея не собираются, но и ведут активную пропагандистскую работу среди колеблющихся, чтобы убедить их не посещать 9 мая Москву. В частности, над этим усиленно работает европейская бюрократия. Глава МИД Латвии рассказала даже, что для коллег из балканских стран — кандидатов на членство в ЕС в Брюсселе организовали неформальный "воспитательный" ужин, на котором донесли простую мысль, что кандидаты в члены ЕС не должны быть представлены 9 мая в Москве. Если эти страны хотят вступить в ЕС, то они не имеют на это права. Присутствие на параде Победы в Москве не соответствует ценностям ЕС.
Подлинные мотивы этой активности европейцев нежданно-негаданно для всех, включая самого себя, вскрыл так называемый "президент Украины" Владимир Зеленский. Нелегитимный глава развалившегося государства горячо поддержал борьбу против международного празднования Дня Победы в Москве... и пригласил всех своих европейских спонсоров и поклонников на 9 мая к себе — праздновать День Победы в Киеве.
Повисла неудобная пауза. Так до сих пор и висит. Европейские спонсоры и поклонники режима Зеленского, похоже, сочли за лучшее сделать вид, что они Зеленского не услышали. Со слухом у них что-то одновременно у всех случилось. Потому что отвергнуть его инициативу и отказаться от приглашения в Киев на 9 мая нельзя. Принять приглашение и праздновать 9 мая где бы то ни было нельзя тем более.
Суть ведь не в усилении или ослаблении позиции России, не в одобрении или неодобрении политики Путина. Суть в самой этой дате, самом этом празднике. Борьба много лет идет против празднования Дня Победы как такового. Не в одной Москве, а в любой точке земного шара.
Причем есть прямо пропорциональная зависимость: чем активнее та или иная страна поддерживает киевский режим, тем активнее она же борется с Днем Победы. И получается совсем смешно: самым ярым адептам Зеленского труднее всех отвергнуть его инициативу и труднее всех на нее согласиться.
Можно ли, например, представить празднующими День Победы где бы то ни было президентов Литвы, Латвии и Эстонии? Нельзя такого представить. В странах Прибалтики георгиевская ленточка признана экстремистской символикой, памятники Великой Победы давно снесли, общественников, которые организовывали в своих городах "Бессмертный полк", посадили, а любые публичные мероприятия 9 мая заносятся в отчеты спецслужб как проявления "нелояльности" и "антигосударственной деятельности".
Причины такого отношения прибалтийских властей к празднику победы над нацизмом — на поверхности. Латвия и Эстония лидировали среди европейских стран по количеству граждан (на 100 тысяч населения), которые воевали во Второй мировой войне в коллаборационистских подразделениях вермахта. Местные жители не поголовно, но достаточно массово воевали на стороне Третьего рейха, и сегодня их потомки голосуют за политиков, которые яро поддерживают неонацистский режим в Киеве. Разумеется, для этих людей и их делегатов во власти 9 мая никакой не праздник. Они не могут ни сами праздновать День Победы (над собой), ни спокойно смотреть, как его празднуют другие.
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Прибалтийскую историю можно масштабировать до размеров всего ЕС. Потому что Советский Союз воевал не с одной нацистской Германией: за Гитлера кто добровольно, а кто принудительно, из-под немецкой палки, был плюс-минус весь ЕС в его сегодняшних границах. Победа в Великой Отечественной войне — это победа тогдашней версии России над тогдашней версией Евросоюза. Естественно, нынешний Евросоюз не может праздновать окончание Второй мировой как свою победу.
Когда еще была жива память о реалиях жизни под властью Гитлера, 8 мая в Европе праздновали как день освобождения от нацизма. Но последние десятилетия новым поколениям европейцев из Брюсселя прививается установка, что 8 мая — это день примирения и памяти. В эту дату полагается не праздновать и радоваться, а скорбеть.
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Между прочим, эту установку после госпереворота 2014 года приняла и "сделавшая европейский выбор" Украина. Со времен "революции гидности" там вместо памяти об украинских героях-антифашистах цепляют на себя 8 мая красные маки — символ забвения. Зачем же предавший память деда-красноармейца Зеленский теперь ляпнул про празднование Дня Победы в Киеве вместе с европейскими лидерами? А он дурак. Дурак ведь не думает, когда что-то ляпает, — ему лишь бы ляпнуть. Зеленскому нужно постоянно с чем-то выскакивать, все время напоминать о себе, потому что с возвращением в Белый дом Трампа он ощущает себя как увядающая провинциальная примадонна, про которую начали забывать. Сейчас он выдал первое, что в голову пришло, — и поверг в конфуз Евросоюз, обнажив подлинные мотивы исторической политики своих союзников.