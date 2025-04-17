https://ria.ru/20250417/zelenskiy--2011556027.html

Зеленский по глупости опозорил Европу

Зеленский по глупости опозорил Европу - РИА Новости, 17.04.2025

Зеленский по глупости опозорил Европу

Накануне Дня Победы как обычно перед юбилеями Победы начинается свистопляска вокруг этой даты, этого праздника и в целом итогов Второй мировой войны. В центре... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T08:00:00+03:00

2025-04-17T08:00:00+03:00

2025-04-17T08:00:00+03:00

аналитика

россия

киев

владимир зеленский

евросоюз

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

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Накануне Дня Победы как обычно перед юбилеями Победы начинается свистопляска вокруг этой даты, этого праздника и в целом итогов Второй мировой войны. В центре этой свистопляски всегда один одновременно практический и символический вопрос: кто приедет 9 мая на парад Победы в Москву? По тому, сколько мировых лидеров будет стоять рядом с президентом России на Красной площади, определяют текущее влияние и международные позиции Кремля. Особо недружественные к России страны не только сами посылать своих представителей на трибуну Мавзолея не собираются, но и ведут активную пропагандистскую работу среди колеблющихся, чтобы убедить их не посещать 9 мая Москву. В частности, над этим усиленно работает европейская бюрократия. Глава МИД Латвии рассказала даже, что для коллег из балканских стран — кандидатов на членство в ЕС в Брюсселе организовали неформальный "воспитательный" ужин, на котором донесли простую мысль, что кандидаты в члены ЕС не должны быть представлены 9 мая в Москве. Если эти страны хотят вступить в ЕС, то они не имеют на это права. Присутствие на параде Победы в Москве не соответствует ценностям ЕС.Подлинные мотивы этой активности европейцев нежданно-негаданно для всех, включая самого себя, вскрыл так называемый "президент Украины" Владимир Зеленский. Нелегитимный глава развалившегося государства горячо поддержал борьбу против международного празднования Дня Победы в Москве... и пригласил всех своих европейских спонсоров и поклонников на 9 мая к себе — праздновать День Победы в Киеве.Повисла неудобная пауза. Так до сих пор и висит. Европейские спонсоры и поклонники режима Зеленского, похоже, сочли за лучшее сделать вид, что они Зеленского не услышали. Со слухом у них что-то одновременно у всех случилось. Потому что отвергнуть его инициативу и отказаться от приглашения в Киев на 9 мая нельзя. Принять приглашение и праздновать 9 мая где бы то ни было нельзя тем более.Суть ведь не в усилении или ослаблении позиции России, не в одобрении или неодобрении политики Путина. Суть в самой этой дате, самом этом празднике. Борьба много лет идет против празднования Дня Победы как такового. Не в одной Москве, а в любой точке земного шара.Причем есть прямо пропорциональная зависимость: чем активнее та или иная страна поддерживает киевский режим, тем активнее она же борется с Днем Победы. И получается совсем смешно: самым ярым адептам Зеленского труднее всех отвергнуть его инициативу и труднее всех на нее согласиться.Можно ли, например, представить празднующими День Победы где бы то ни было президентов Литвы, Латвии и Эстонии? Нельзя такого представить. В странах Прибалтики георгиевская ленточка признана экстремистской символикой, памятники Великой Победы давно снесли, общественников, которые организовывали в своих городах "Бессмертный полк", посадили, а любые публичные мероприятия 9 мая заносятся в отчеты спецслужб как проявления "нелояльности" и "антигосударственной деятельности".Причины такого отношения прибалтийских властей к празднику победы над нацизмом — на поверхности. Латвия и Эстония лидировали среди европейских стран по количеству граждан (на 100 тысяч населения), которые воевали во Второй мировой войне в коллаборационистских подразделениях вермахта. Местные жители не поголовно, но достаточно массово воевали на стороне Третьего рейха, и сегодня их потомки голосуют за политиков, которые яро поддерживают неонацистский режим в Киеве. Разумеется, для этих людей и их делегатов во власти 9 мая никакой не праздник. Они не могут ни сами праздновать День Победы (над собой), ни спокойно смотреть, как его празднуют другие.Прибалтийскую историю можно масштабировать до размеров всего ЕС. Потому что Советский Союз воевал не с одной нацистской Германией: за Гитлера кто добровольно, а кто принудительно, из-под немецкой палки, был плюс-минус весь ЕС в его сегодняшних границах. Победа в Великой Отечественной войне — это победа тогдашней версии России над тогдашней версией Евросоюза. Естественно, нынешний Евросоюз не может праздновать окончание Второй мировой как свою победу.Когда еще была жива память о реалиях жизни под властью Гитлера, 8 мая в Европе праздновали как день освобождения от нацизма. Но последние десятилетия новым поколениям европейцев из Брюсселя прививается установка, что 8 мая — это день примирения и памяти. В эту дату полагается не праздновать и радоваться, а скорбеть.Между прочим, эту установку после госпереворота 2014 года приняла и "сделавшая европейский выбор" Украина. Со времен "революции гидности" там вместо памяти об украинских героях-антифашистах цепляют на себя 8 мая красные маки — символ забвения. Зачем же предавший память деда-красноармейца Зеленский теперь ляпнул про празднование Дня Победы в Киеве вместе с европейскими лидерами? А он дурак. Дурак ведь не думает, когда что-то ляпает, — ему лишь бы ляпнуть. Зеленскому нужно постоянно с чем-то выскакивать, все время напоминать о себе, потому что с возвращением в Белый дом Трампа он ощущает себя как увядающая провинциальная примадонна, про которую начали забывать. Сейчас он выдал первое, что в голову пришло, — и поверг в конфуз Евросоюз, обнажив подлинные мотивы исторической политики своих союзников.

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https://ria.ru/20250416/dizen-2011500267.html

https://ria.ru/20250415/slutskiy-2011354928.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000911675.html

https://ria.ru/20250415/kreml-2011349975.html

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аналитика, россия, киев, владимир зеленский, евросоюз, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)