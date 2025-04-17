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Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении "российских нарративов" - РИА Новости, 17.04.2025
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20:37 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/zelenskij-2011914911.html
Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении "российских нарративов"
Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении "российских нарративов" - РИА Новости, 17.04.2025
Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении "российских нарративов"
Владимир Зеленский снова обвинил спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в распространении "российских нарративов". РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:37:00+03:00
2025-04-17T20:37:00+03:00
в мире
россия
украина
луганская народная республика
стив уиткофф
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский снова обвинил спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в распространении "российских нарративов". Ранее Уиткофф заявил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области - ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО. Во вторник Зеленский, комментируя слова Уиткоффа, обвинил того в превышении должностных полномочий за обсуждение признания новых регионов РФ. "Считаю, что господин Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны.... Он осознанно или неосознанно распространяет российские нарративы... Я не вижу у него мандата обсуждать украинские территории", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, транслировавшейся украинским телеканалом "Общественное". Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250314/putin-2005107813.html
https://ria.ru/20250325/obvinenie-2007305656.html
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в мире, россия, украина, луганская народная республика, стив уиткофф, владимир зеленский, владимир путин, нато, оон
В мире, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, ООН
Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении "российских нарративов"

Зеленский: спецпосланник Трампа Уиткофф распространяет российские нарративы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский снова обвинил спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в распространении "российских нарративов".
Ранее Уиткофф заявил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области - ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО. Во вторник Зеленский, комментируя слова Уиткоффа, обвинил того в превышении должностных полномочий за обсуждение признания новых регионов РФ.
Ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Путин ответил на призыв Трампа пощадить украинских военных
14 марта, 19:40
"Считаю, что господин Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны.... Он осознанно или неосознанно распространяет российские нарративы... Я не вижу у него мандата обсуждать украинские территории", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, транслировавшейся украинским телеканалом "Общественное".
Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Зеленский выдвинул США неожиданное обвинение из-за Путина
25 марта, 21:26
 
В миреРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСтив УиткоффВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОООН
 
 
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