Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении "российских нарративов"
Зеленский: спецпосланник Трампа Уиткофф распространяет российские нарративы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский снова обвинил спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в распространении "российских нарративов".
Ранее Уиткофф заявил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области - ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО. Во вторник Зеленский, комментируя слова Уиткоффа, обвинил того в превышении должностных полномочий за обсуждение признания новых регионов РФ.
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"Считаю, что господин Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны.... Он осознанно или неосознанно распространяет российские нарративы... Я не вижу у него мандата обсуждать украинские территории", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, транслировавшейся украинским телеканалом "Общественное".
Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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