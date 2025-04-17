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Министр обороны ЮАР посетит парад Победы в Москве
Министр обороны ЮАР посетит парад Победы в Москве - РИА Новости, 17.04.2025
Министр обороны ЮАР посетит парад Победы в Москве
Министр обороны ЮАР Анджелина Мотцекга будет присутствовать на параде в честь Дня Победы в Москве 9 мая, сообщил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:45:00+03:00
2025-04-17T20:45:00+03:00
2025-04-17T20:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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кайя каллас
евросоюз
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр обороны ЮАР Анджелина Мотцекга будет присутствовать на параде в честь Дня Победы в Москве 9 мая, сообщил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола. "Меня здесь (в Москве - ред.) не будет из-за уже имеющихся обязательств, но наш министр обороны будет здесь, чтобы представлять правительство ЮАР в почтении этой победы над нацистами", - заявил Ламола в интервью RT, отвечая на вопрос ведущего о том, есть ли у него планы приехать в Москву 9 мая. Как отметил Ламола, победа в Великой отечественной войне является великой не только для народа России, но и для народов всего мира. При этом, комментируя слова главы евродипломатии Каи Каллас о призыве странам ЕС не участвовать в параде в Москве, Ламола заявил, что ЮАР является суверенным государством и остальные обязаны уважать ее право взаимодействовать с другими государствами, в том числе с партнерами, такими как Россия.
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в мире, юар, москва, россия, кайя каллас, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, ЮАР, Москва, Россия, Кайя Каллас, Евросоюз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Министр обороны ЮАР посетит парад Победы в Москве
Министр обороны ЮАР Мотцекга будет присутствовать на параде в Москве 9 мая