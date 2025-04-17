https://ria.ru/20250417/yuar-2011916312.html

Министр обороны ЮАР посетит парад Победы в Москве

Министр обороны ЮАР посетит парад Победы в Москве - РИА Новости, 17.04.2025

Министр обороны ЮАР посетит парад Победы в Москве

Министр обороны ЮАР Анджелина Мотцекга будет присутствовать на параде в честь Дня Победы в Москве 9 мая, сообщил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T20:45:00+03:00

2025-04-17T20:45:00+03:00

2025-04-17T20:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

юар

москва

россия

кайя каллас

евросоюз

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988845530_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_4942f4de96ba8032cf8c1b4e1a3691ba.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр обороны ЮАР Анджелина Мотцекга будет присутствовать на параде в честь Дня Победы в Москве 9 мая, сообщил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола. "Меня здесь (в Москве - ред.) не будет из-за уже имеющихся обязательств, но наш министр обороны будет здесь, чтобы представлять правительство ЮАР в почтении этой победы над нацистами", - заявил Ламола в интервью RT, отвечая на вопрос ведущего о том, есть ли у него планы приехать в Москву 9 мая. Как отметил Ламола, победа в Великой отечественной войне является великой не только для народа России, но и для народов всего мира. При этом, комментируя слова главы евродипломатии Каи Каллас о призыве странам ЕС не участвовать в параде в Москве, Ламола заявил, что ЮАР является суверенным государством и остальные обязаны уважать ее право взаимодействовать с другими государствами, в том числе с партнерами, такими как Россия.

https://ria.ru/20250409/knr-2010211321.html

юар

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, москва, россия, кайя каллас, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне