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Кому слава, кому - проклятие. Что стало с актерами "Покровских ворот" - РИА Новости, 17.04.2025
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17:20 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/vorota-2011812370.html
Кому слава, кому - проклятие. Что стало с актерами "Покровских ворот"
Кому слава, кому - проклятие. Что стало с актерами "Покровских ворот" - РИА Новости, 17.04.2025
Кому слава, кому - проклятие. Что стало с актерами "Покровских ворот"
Фильм "Покровские ворота" вышел в 1982 году и стал культовой советской комедией. Однако судьбы актеров кинокартины сложились по-разному: одни остались в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:20:00+03:00
2025-04-17T17:20:00+03:00
ссср
олег меньшиков
татьяна догилева
леонид броневой
малый театр
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Фильм "Покровские ворота" вышел в 1982 году и стал культовой советской комедией. Однако судьбы актеров кинокартины сложились по-разному: одни остались в профессии, другие ушли из жизни или сменили род деятельности. Что же стало с актерами главной комедии СССР?Роль, которая разошлась на цитатыЛеонид Броневой к моменту выхода фильма был известным артистом. Его персонаж Аркадий Велюров настолько понравился зрителю, что его цитировали все. До съемок в "Покровских воротах" актер сыграл Мюллера из "Семнадцати мгновений весны" и задумчивого герцога из фильма "Тот самый Мюнхгаузен".Талант Броневого оценили не только поклонники, но и государство. Актер получил звание народного артиста СССР. Кроме того, за свою творческую деятельность он получил множество наград.Леонид скончался в декабре 2017 года, не дожив восьми дней до своего 89-летия.Из театрального деятеля в успешного актераДо своей коронной роли Саввы Игнатьевича Виктор Борцов появился лишь в нескольких известных фильмах: "Первый троллейбус", "Освобождение", "Хождение по мукам". Все свои силы актер вложил в Малый театр. Там он сыграл почти весь классический репертуар. После выхода "Покровских ворот" на актера обрушилась всесоюзное признание. Однако слава не вскружила голову Виктору.Актер был дважды женат, в первом браке у него родилась дочь Ольга. К сожалению, в 2006 году у Борцова нашли рак. Он скончался от болезни через два года, в 2008 году.Самая заметная роль в карьереИнна Ульянова сыграла Маргариту Хоботову. Для заслуженной артистки РСФСР эта роль так и осталась самой заметной в карьере. Со временем персонажи, предлагаемые актрисе "измельчали". Она стала получать эпизодические роли, а в 1990-е годы актриса вовсе стала рекламировать моющее средство.Возврат из эмиграции и попытка начать зановоАктриса Елена Коренева сыграла в кинокартине Людочку. Роль она получила уже в статусе признанной актрисы. Она снялась в таких знаменитых фильмах, как "Романс о влюбленных", "Тот самый Мюнхгаузен", "Сватовство гусара", "Идеальный муж".Участие в кинокартине "Покровские ворота" пророчило актрисе невероятный успех. Однако в 1982 году Елена вышла замуж за американца и позже эмигрировала. Брак артистки в итоге не сложился, и через десять лет актрисе пришлось вернуться на родину. Корнева начала карьеру заново и нашла себе нового спутника жизни в лице актера Андрея Ташкова.Карьерный прорывМолодой Олег Меньшиков сыграл аспиранта-историка Костика. До этого начинающий актер снимался лишь в небольших ролях. Именно роль Костика стала визитной карточкой в кинокарьере Меньшикова.После "Покровских ворот" Меньшиков сыграл главные роли в фильмах "Капитан Фракасс" и "Мой любимый клоун". В 90-е годы он снялся в драме Никиты Михалкова "Утомленные солнце". Фильм получил премию Оскар. Кроме того, Олег сыграл главную роль в фильме "Сибирский цирюльник", которая стала знаковым явлением постсоветского кинематографа.Уволили за профнепригодностьТатьяна Догилева сыграла в фильме роль Светланы. После успеха "Покровских ворот" карьера Догилевой пошла в гору. Она снялась в главных ролях в известных фильмах "Блондинка за углом" и "Забытая мелодия для флейты".В 2012 году Олег Меньшиков уволил Догилеву из театра за профнепригодность. С тех пор актриса играет мало и редко. Теперь она больше внимания уделяет здоровью.Звезда ЕралашаАктриса Марина Дюжева сыграла роль аспирантки Анны Адамовны. Дюжева раскрыла яркий, необычный характер героини, а её фраза "Я вся такая несуразная… противоречивая такая вся!" стала крылатой.После съёмок Марина осталась в кино, стала получать больше предложений от режиссёров. Также она приняла участие в съемках "Ералаша" и много играла в театре.Комедия оставила след в сердцах миллионов зрителей. О фильме "Покровские ворота" до сих пор вспоминают с теплотой самые преданные фанаты. Несмотря на всесоюзную любовь к кинокартине, карьеры актеров сложилась по разному. Кто-то покинул мир, кто-то ушел на пике карьеры, а о ком-то просто забыли.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ссср, олег меньшиков, татьяна догилева, леонид броневой, малый театр
СССР, Олег Меньшиков, Татьяна Догилева, Леонид Броневой, Малый театр

Кому слава, кому - проклятие. Что стало с актерами "Покровских ворот"

© Мосфильм (1982)Кадр из фильма Покровские ворота"
Кадр из фильма Покровские ворота - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Мосфильм (1982)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Фильм "Покровские ворота" вышел в 1982 году и стал культовой советской комедией. Однако судьбы актеров кинокартины сложились по-разному: одни остались в профессии, другие ушли из жизни или сменили род деятельности. Что же стало с актерами главной комедии СССР?

Роль, которая разошлась на цитаты

Леонид Броневой к моменту выхода фильма был известным артистом. Его персонаж Аркадий Велюров настолько понравился зрителю, что его цитировали все. До съемок в "Покровских воротах" актер сыграл Мюллера из "Семнадцати мгновений весны" и задумчивого герцога из фильма "Тот самый Мюнхгаузен".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛеонид Броневой и Вячеслав Тихонов в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Леонид Броневой и Вячеслав Тихонов в фильме Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости
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Леонид Броневой и Вячеслав Тихонов в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Талант Броневого оценили не только поклонники, но и государство. Актер получил звание народного артиста СССР. Кроме того, за свою творческую деятельность он получил множество наград.
Леонид скончался в декабре 2017 года, не дожив восьми дней до своего 89-летия.
© Мосфильм (1982)Кадр из фильма "Покровские ворота"
Кадр из фильма Покровские ворота - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Мосфильм (1982)
Кадр из фильма "Покровские ворота"

Из театрального деятеля в успешного актера

До своей коронной роли Саввы Игнатьевича Виктор Борцов появился лишь в нескольких известных фильмах: "Первый троллейбус", "Освобождение", "Хождение по мукам". Все свои силы актер вложил в Малый театр.
Там он сыграл почти весь классический репертуар. После выхода "Покровских ворот" на актера обрушилась всесоюзное признание. Однако слава не вскружила голову Виктору.
© Мосфильм (1982)Кадр из фильма Покровские ворота"
Кадр из фильма Покровские ворота - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Мосфильм (1982)
Кадр из фильма Покровские ворота"
Актер был дважды женат, в первом браке у него родилась дочь Ольга. К сожалению, в 2006 году у Борцова нашли рак. Он скончался от болезни через два года, в 2008 году.

Самая заметная роль в карьере

Инна Ульянова сыграла Маргариту Хоботову. Для заслуженной артистки РСФСР эта роль так и осталась самой заметной в карьере.
© Мосфильм (1982)Актриса Инна Ульянова в фильме "Покровские ворота"
Актриса Инна Ульянова в фильме Покровские ворота - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Мосфильм (1982)
Актриса Инна Ульянова в фильме "Покровские ворота"
Со временем персонажи, предлагаемые актрисе "измельчали". Она стала получать эпизодические роли, а в 1990-е годы актриса вовсе стала рекламировать моющее средство.

Возврат из эмиграции и попытка начать заново

Актриса Елена Коренева сыграла в кинокартине Людочку. Роль она получила уже в статусе признанной актрисы. Она снялась в таких знаменитых фильмах, как "Романс о влюбленных", "Тот самый Мюнхгаузен", "Сватовство гусара", "Идеальный муж".
© МосфильмЕлена Коренева и Анатолий Равикович в фильме "Покровские ворота"
Елена Коренева и Анатолий Равикович в фильме Покровские ворота - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Мосфильм
Елена Коренева и Анатолий Равикович в фильме "Покровские ворота"
Участие в кинокартине "Покровские ворота" пророчило актрисе невероятный успех. Однако в 1982 году Елена вышла замуж за американца и позже эмигрировала. Брак артистки в итоге не сложился, и через десять лет актрисе пришлось вернуться на родину. Корнева начала карьеру заново и нашла себе нового спутника жизни в лице актера Андрея Ташкова.

Карьерный прорыв

Молодой Олег Меньшиков сыграл аспиранта-историка Костика. До этого начинающий актер снимался лишь в небольших ролях. Именно роль Костика стала визитной карточкой в кинокарьере Меньшикова.
© Фото : Из личного архива Олега Меньшикова, предоставленного сайтом www.menshikov.ruОлег Меньшиков
Олег Меньшиков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Из личного архива Олега Меньшикова, предоставленного сайтом www.menshikov.ru
Олег Меньшиков
После "Покровских ворот" Меньшиков сыграл главные роли в фильмах "Капитан Фракасс" и "Мой любимый клоун". В 90-е годы он снялся в драме Никиты Михалкова "Утомленные солнце". Фильм получил премию Оскар. Кроме того, Олег сыграл главную роль в фильме "Сибирский цирюльник", которая стала знаковым явлением постсоветского кинематографа.

Уволили за профнепригодность

Татьяна Догилева сыграла в фильме роль Светланы. После успеха "Покровских ворот" карьера Догилевой пошла в гору. Она снялась в главных ролях в известных фильмах "Блондинка за углом" и "Забытая мелодия для флейты".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Татьяна Догилева
Актриса Татьяна Догилева - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Татьяна Догилева
В 2012 году Олег Меньшиков уволил Догилеву из театра за профнепригодность. С тех пор актриса играет мало и редко. Теперь она больше внимания уделяет здоровью.

Звезда Ералаша

Актриса Марина Дюжева сыграла роль аспирантки Анны Адамовны. Дюжева раскрыла яркий, необычный характер героини, а её фраза "Я вся такая несуразная… противоречивая такая вся!" стала крылатой.
© Мосфильм (1982)Кадр из фильма Покровские ворота"
Кадр из фильма Покровские ворота - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Мосфильм (1982)
Кадр из фильма Покровские ворота"
После съёмок Марина осталась в кино, стала получать больше предложений от режиссёров. Также она приняла участие в съемках "Ералаша" и много играла в театре.
Комедия оставила след в сердцах миллионов зрителей. О фильме "Покровские ворота" до сих пор вспоминают с теплотой самые преданные фанаты. Несмотря на всесоюзную любовь к кинокартине, карьеры актеров сложилась по разному. Кто-то покинул мир, кто-то ушел на пике карьеры, а о ком-то просто забыли.
 
СССРОлег МеньшиковТатьяна ДогилеваЛеонид БроневойМалый театр
 
 
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