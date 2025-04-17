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Умер актер из сериала "Первый отдел-2" Денис Верягин - РИА Новости, 17.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:43 17.04.2025 (обновлено: 12:28 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/verjagin-2011771253.html
Умер актер из сериала "Первый отдел-2" Денис Верягин
Умер актер из сериала "Первый отдел-2" Денис Верягин - РИА Новости, 17.04.2025
Умер актер из сериала "Первый отдел-2" Денис Верягин
Актер Ульяновского драматического театра Денис Верягин, сыгравший в сериале "Первый отдел-2" роль Иволгина, скончался на 43-м году жизни, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:43:00+03:00
2025-04-17T12:28:00+03:00
культура
ульяновская область
ульяновск
ульяновский государственный университет
кино и сериалы
денис верягин
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САМАРА, 17 апр - РИА Новости. Актер Ульяновского драматического театра Денис Верягин, сыгравший в сериале "Первый отдел-2" роль Иволгина, скончался на 43-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. "Пока могу подтвердить только смерть (Дениса Верягина - ред.). Остальные подробности уточняются", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о смерти актера. Позже в Минкультуры уточнили, что прощание с артистом пройдет в пятницу в 10.00 мск в храме преподобного Серафима Саровского в Ульяновске.По данным из открытых источников, Денис Верягин родился 8 марта 1983 года в Ульяновске, в 2004 году окончил факультет культуры и искусства Ульяновского государственного университета. При этом карьеру актера в Ульяновском драматическом театре он начал в 2003 году. До 2017 года Верягин сыграл в шести спектаклях, а затем снялся в трех сериалах: "Первый отдел-2", "Пять минут тишины. Новые горизонты" и "Великолепная пятерка-4".
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ульяновская область, ульяновск, ульяновский государственный университет, кино и сериалы, денис верягин
Культура, Ульяновская область, Ульяновск, Ульяновский государственный университет, Кино и сериалы, Денис Верягин
Умер актер из сериала "Первый отдел-2" Денис Верягин

Актер из сериала "Первый отдел-2" Денис Верягин умер на 43-м году жизни

© Фото : ВКонтакте/Денис ВерягинДенис Верягин
Денис Верягин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : ВКонтакте/Денис Верягин
Денис Верягин . Архивное фото
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САМАРА, 17 апр - РИА Новости. Актер Ульяновского драматического театра Денис Верягин, сыгравший в сериале "Первый отдел-2" роль Иволгина, скончался на 43-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.
«
"Пока могу подтвердить только смерть (Дениса Верягина - ред.). Остальные подробности уточняются", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о смерти актера.
Позже в Минкультуры уточнили, что прощание с артистом пройдет в пятницу в 10.00 мск в храме преподобного Серафима Саровского в Ульяновске.
По данным из открытых источников, Денис Верягин родился 8 марта 1983 года в Ульяновске, в 2004 году окончил факультет культуры и искусства Ульяновского государственного университета. При этом карьеру актера в Ульяновском драматическом театре он начал в 2003 году. До 2017 года Верягин сыграл в шести спектаклях, а затем снялся в трех сериалах: "Первый отдел-2", "Пять минут тишины. Новые горизонты" и "Великолепная пятерка-4".
 
КультураУльяновская областьУльяновскУльяновский государственный университетКино и сериалыДенис Верягин
 
 
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