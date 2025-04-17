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Умер актер из сериала "Первый отдел-2" Денис Верягин

Умер актер из сериала "Первый отдел-2" Денис Верягин - РИА Новости, 17.04.2025

Умер актер из сериала "Первый отдел-2" Денис Верягин

Актер Ульяновского драматического театра Денис Верягин, сыгравший в сериале "Первый отдел-2" роль Иволгина, скончался на 43-м году жизни, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:43:00+03:00

2025-04-17T11:43:00+03:00

2025-04-17T12:28:00+03:00

культура

ульяновская область

ульяновск

ульяновский государственный университет

кино и сериалы

денис верягин

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САМАРА, 17 апр - РИА Новости. Актер Ульяновского драматического театра Денис Верягин, сыгравший в сериале "Первый отдел-2" роль Иволгина, скончался на 43-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. "Пока могу подтвердить только смерть (Дениса Верягина - ред.). Остальные подробности уточняются", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о смерти актера. Позже в Минкультуры уточнили, что прощание с артистом пройдет в пятницу в 10.00 мск в храме преподобного Серафима Саровского в Ульяновске.По данным из открытых источников, Денис Верягин родился 8 марта 1983 года в Ульяновске, в 2004 году окончил факультет культуры и искусства Ульяновского государственного университета. При этом карьеру актера в Ульяновском драматическом театре он начал в 2003 году. До 2017 года Верягин сыграл в шести спектаклях, а затем снялся в трех сериалах: "Первый отдел-2", "Пять минут тишины. Новые горизонты" и "Великолепная пятерка-4".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ульяновская область, ульяновск, ульяновский государственный университет, кино и сериалы, денис верягин