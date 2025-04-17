https://ria.ru/20250417/ushakov-2011878881.html

Ушаков прокомментировал возможный визит Путина в Катар

Ушаков прокомментировал возможный визит Путина в Катар - РИА Новости, 17.04.2025

Ушаков прокомментировал возможный визит Путина в Катар

Сроки возможного визита президента РФ Владимира Путина в Катар по приглашению эмира Тамима Аль Тани пока не определены, заявил российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:28:00+03:00

2025-04-17T17:28:00+03:00

2025-04-17T17:28:00+03:00

катар

россия

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сроки возможного визита президента РФ Владимира Путина в Катар по приглашению эмира Тамима Аль Тани пока не определены, заявил российского лидера Юрий Ушаков. "Пока не могу сказать", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о возможных сроках визита Путина в Катар. "Только сейчас визит (эмира Катара Аль Тани в РФ - ред.) провели", - добавил он. Ранее эмир Катара Тамим Аль Тани по итогам переговоров с Владимиром Путиным пригласил российского лидера посетить Катар уже в ближайшее время.

https://ria.ru/20250417/putin-2011871363.html

катар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

катар, россия, владимир путин, юрий ушаков