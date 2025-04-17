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Ушаков прокомментировал возможный визит Путина в Катар
Ушаков прокомментировал возможный визит Путина в Катар - РИА Новости, 17.04.2025
Ушаков прокомментировал возможный визит Путина в Катар
Сроки возможного визита президента РФ Владимира Путина в Катар по приглашению эмира Тамима Аль Тани пока не определены, заявил российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:28:00+03:00
2025-04-17T17:28:00+03:00
2025-04-17T17:28:00+03:00
катар
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владимир путин
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сроки возможного визита президента РФ Владимира Путина в Катар по приглашению эмира Тамима Аль Тани пока не определены, заявил российского лидера Юрий Ушаков. "Пока не могу сказать", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о возможных сроках визита Путина в Катар. "Только сейчас визит (эмира Катара Аль Тани в РФ - ред.) провели", - добавил он. Ранее эмир Катара Тамим Аль Тани по итогам переговоров с Владимиром Путиным пригласил российского лидера посетить Катар уже в ближайшее время.
https://ria.ru/20250417/putin-2011871363.html
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катар, россия, владимир путин, юрий ушаков
Катар, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Ушаков прокомментировал возможный визит Путина в Катар
Ушаков: сроки возможного визита Путина в Катар пока не определены