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Ушаков прокомментировал возможный визит Путина в Катар - РИА Новости, 17.04.2025
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17:28 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/ushakov-2011878881.html
Ушаков прокомментировал возможный визит Путина в Катар
Ушаков прокомментировал возможный визит Путина в Катар - РИА Новости, 17.04.2025
Ушаков прокомментировал возможный визит Путина в Катар
Сроки возможного визита президента РФ Владимира Путина в Катар по приглашению эмира Тамима Аль Тани пока не определены, заявил российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:28:00+03:00
2025-04-17T17:28:00+03:00
катар
россия
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сроки возможного визита президента РФ Владимира Путина в Катар по приглашению эмира Тамима Аль Тани пока не определены, заявил российского лидера Юрий Ушаков. "Пока не могу сказать", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о возможных сроках визита Путина в Катар. "Только сейчас визит (эмира Катара Аль Тани в РФ - ред.) провели", - добавил он. Ранее эмир Катара Тамим Аль Тани по итогам переговоров с Владимиром Путиным пригласил российского лидера посетить Катар уже в ближайшее время.
https://ria.ru/20250417/putin-2011871363.html
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катар, россия, владимир путин, юрий ушаков
Катар, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Ушаков прокомментировал возможный визит Путина в Катар

Ушаков: сроки возможного визита Путина в Катар пока не определены

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сроки возможного визита президента РФ Владимира Путина в Катар по приглашению эмира Тамима Аль Тани пока не определены, заявил российского лидера Юрий Ушаков.
"Пока не могу сказать", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о возможных сроках визита Путина в Катар.
"Только сейчас визит (эмира Катара Аль Тани в РФ - ред.) провели", - добавил он.
Ранее эмир Катара Тамим Аль Тани по итогам переговоров с Владимиром Путиным пригласил российского лидера посетить Катар уже в ближайшее время.
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Детального обмена мнениями по Украине между Путиным и эмиром Катара не было
Вчера, 16:59
 
КатарРоссияВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
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