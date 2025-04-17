https://ria.ru/20250417/ushakov-2011818807.html

Россия и США обсуждали возобновление авиасообщения, заявил Ушаков

Россия и США обсуждали возобновление авиасообщения, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.04.2025

Россия и США обсуждали возобновление авиасообщения, заявил Ушаков

Тема возобновления авиасообщения между Москвой и Вашингтоном поднималась в ходе некоторых контактов сторон, в частности, спецпредставителя президента РФ по... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:35:00+03:00

2025-04-17T14:35:00+03:00

2025-04-17T14:58:00+03:00

россия

сша

юрий ушаков

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

стив уиткофф

владимир путин

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Тема возобновления авиасообщения между Москвой и Вашингтоном поднималась в ходе некоторых контактов сторон, в частности, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину."Тема поднималась в ходе некоторых контактов, в частности, Дмитриева", - сказал Ушаков на соответствующий вопрос. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250417/ushakov-2011819469.html

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россия, сша, юрий ушаков, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, стив уиткофф, владимир путин