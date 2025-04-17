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Россия и США обсуждали возобновление авиасообщения, заявил Ушаков
Россия и США обсуждали возобновление авиасообщения, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.04.2025
Россия и США обсуждали возобновление авиасообщения, заявил Ушаков
Тема возобновления авиасообщения между Москвой и Вашингтоном поднималась в ходе некоторых контактов сторон, в частности, спецпредставителя президента РФ по... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:35:00+03:00
2025-04-17T14:35:00+03:00
2025-04-17T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Тема возобновления авиасообщения между Москвой и Вашингтоном поднималась в ходе некоторых контактов сторон, в частности, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину."Тема поднималась в ходе некоторых контактов, в частности, Дмитриева", - сказал Ушаков на соответствующий вопрос. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
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россия, сша, юрий ушаков, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, стив уиткофф, владимир путин
Россия, США, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Стив Уиткофф, Владимир Путин
Россия и США обсуждали возобновление авиасообщения, заявил Ушаков
Ушаков: тему прямого авиасообщения России и США поднимал Дмитриев на переговорах