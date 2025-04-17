Рейтинг@Mail.ru
Россия и США обсуждали возобновление авиасообщения, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 17.04.2025 (обновлено: 14:58 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/ushakov-2011818807.html
Россия и США обсуждали возобновление авиасообщения, заявил Ушаков
Россия и США обсуждали возобновление авиасообщения, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.04.2025
Россия и США обсуждали возобновление авиасообщения, заявил Ушаков
Тема возобновления авиасообщения между Москвой и Вашингтоном поднималась в ходе некоторых контактов сторон, в частности, спецпредставителя президента РФ по... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:35:00+03:00
2025-04-17T14:58:00+03:00
россия
сша
юрий ушаков
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
стив уиткофф
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Тема возобновления авиасообщения между Москвой и Вашингтоном поднималась в ходе некоторых контактов сторон, в частности, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину."Тема поднималась в ходе некоторых контактов, в частности, Дмитриева", - сказал Ушаков на соответствующий вопрос. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250417/ushakov-2011819469.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_698:0:2435:1303_1920x0_80_0_0_b4b1a8a90e2d2de70f2aa0a734d37baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, юрий ушаков, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, стив уиткофф, владимир путин
Россия, США, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Стив Уиткофф, Владимир Путин
Россия и США обсуждали возобновление авиасообщения, заявил Ушаков

Ушаков: тему прямого авиасообщения России и США поднимал Дмитриев на переговорах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Тема возобновления авиасообщения между Москвой и Вашингтоном поднималась в ходе некоторых контактов сторон, в частности, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Тема поднималась в ходе некоторых контактов, в частности, Дмитриева", - сказал Ушаков на соответствующий вопрос.
Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
США уже обсудили сигналы России по Украине, считает Ушаков
Вчера, 14:38
 
РоссияСШАЮрий УшаковКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала