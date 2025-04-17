https://ria.ru/20250417/ushakov-2011815105.html

Путин и эмир Катара обсудят контакты России и США

Путин и эмир Катара обсудят контакты России и США - РИА Новости, 17.04.2025

Путин и эмир Катара обсудят контакты России и США

Президент РФ Владимир Путин и Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани в ходе переговоров в Москве обсудят контакты РФ и США в Саудовской Аравии, сообщил помощник... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:25:00+03:00

2025-04-17T14:25:00+03:00

2025-04-17T14:36:00+03:00

россия

катар

сша

юрий ушаков

владимир путин

в мире

саудовская аравия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани в ходе переговоров в Москве обсудят контакты РФ и США в Саудовской Аравии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Да, я надеюсь. Сейчас лидеры об этом поговорят", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, приветствует ли Катар контакты РФ и США в Саудовской Аравии. Кроме того, российская и катарская стороны обсудят различные вопросы двустороннего сотрудничества, отметил Ушаков.

https://ria.ru/20250417/dialog-2011792729.html

россия

катар

сша

саудовская аравия

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россия, катар, сша, юрий ушаков, владимир путин, в мире, саудовская аравия