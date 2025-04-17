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Путин и эмир Катара обсудят контакты России и США - РИА Новости, 17.04.2025
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14:25 17.04.2025 (обновлено: 14:36 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/ushakov-2011815105.html
Путин и эмир Катара обсудят контакты России и США
Путин и эмир Катара обсудят контакты России и США - РИА Новости, 17.04.2025
Путин и эмир Катара обсудят контакты России и США
Президент РФ Владимир Путин и Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани в ходе переговоров в Москве обсудят контакты РФ и США в Саудовской Аравии, сообщил помощник... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:25:00+03:00
2025-04-17T14:36:00+03:00
россия
катар
сша
юрий ушаков
владимир путин
в мире
саудовская аравия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани в ходе переговоров в Москве обсудят контакты РФ и США в Саудовской Аравии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Да, я надеюсь. Сейчас лидеры об этом поговорят", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, приветствует ли Катар контакты РФ и США в Саудовской Аравии. Кроме того, российская и катарская стороны обсудят различные вопросы двустороннего сотрудничества, отметил Ушаков.
https://ria.ru/20250417/dialog-2011792729.html
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россия, катар, сша, юрий ушаков, владимир путин, в мире, саудовская аравия
Россия, Катар, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире, Саудовская Аравия
Путин и эмир Катара обсудят контакты России и США

Ушаков: Путин и эмир Катара обсудят переговоры России и США в Саудовской Аравии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани в ходе переговоров в Москве обсудят контакты РФ и США в Саудовской Аравии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Да, я надеюсь. Сейчас лидеры об этом поговорят", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, приветствует ли Катар контакты РФ и США в Саудовской Аравии.
Кроме того, российская и катарская стороны обсудят различные вопросы двустороннего сотрудничества, отметил Ушаков.
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Вчера, 13:11
 
РоссияКатарСШАЮрий УшаковВладимир ПутинВ миреСаудовская Аравия
 
 
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