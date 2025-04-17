https://ria.ru/20250417/ushakov-2011811922.html
Ушаков рассказал о роли Катара в посредничестве по Украине
Ушаков рассказал о роли Катара в посредничестве по Украине - РИА Новости, 17.04.2025
Ушаков рассказал о роли Катара в посредничестве по Украине
Катар выполняет гуманитарную и посредническую роль по российско-украинском конфликту, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:18:00+03:00
2025-04-17T14:18:00+03:00
2025-04-17T17:53:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Катар выполняет гуманитарную и посредническую роль по российско-украинском конфликту, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Гуманитарной да, посреднической в том числе", - ответил Ушаков на вопрос о том, какой сейчас остается роль Катара в решении российско-украинского конфликта.Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в четверг в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детального обмена мнениями по ситуации вокруг Украины в ходе переговоров не было.
https://ria.ru/20250417/putin-2011825629.html
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в мире, катар, украина, россия, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Катар, Украина, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Ушаков рассказал о роли Катара в посредничестве по Украине
Ушаков: Катар выполняет гуманитарную роль в посредничестве по Украине