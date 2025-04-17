https://ria.ru/20250417/ushakov-2011809833.html

Ушаков назвал Катар возможной площадкой для переговоров России и США

Ушаков назвал Катар возможной площадкой для переговоров России и США - РИА Новости, 17.04.2025

Ушаков назвал Катар возможной площадкой для переговоров России и США

Катар теоретически может стать площадкой для переговоров делегаций РФ и США, но пока конкретно этот вопрос не обсуждался, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:10:00+03:00

2025-04-17T14:10:00+03:00

2025-04-17T14:10:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Катар теоретически может стать площадкой для переговоров делегаций РФ и США, но пока конкретно этот вопрос не обсуждался, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Теоретически это возможно. Пока конкретно не обсуждалось", - сообщил Ушаков, отвечая на вопрос о том, может ли Катар стать еще одной площадкой для переговоров РФ и США, как Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20250417/sanktsii-2011743927.html

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россия, катар, сша, юрий ушаков, в мире