https://ria.ru/20250417/ushakov-2011809833.html
Ушаков назвал Катар возможной площадкой для переговоров России и США
Ушаков назвал Катар возможной площадкой для переговоров России и США - РИА Новости, 17.04.2025
Ушаков назвал Катар возможной площадкой для переговоров России и США
Катар теоретически может стать площадкой для переговоров делегаций РФ и США, но пока конкретно этот вопрос не обсуждался, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:10:00+03:00
2025-04-17T14:10:00+03:00
2025-04-17T14:10:00+03:00
россия
катар
сша
юрий ушаков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Катар теоретически может стать площадкой для переговоров делегаций РФ и США, но пока конкретно этот вопрос не обсуждался, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Теоретически это возможно. Пока конкретно не обсуждалось", - сообщил Ушаков, отвечая на вопрос о том, может ли Катар стать еще одной площадкой для переговоров РФ и США, как Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20250417/sanktsii-2011743927.html
россия
катар
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_698:0:2435:1303_1920x0_80_0_0_b4b1a8a90e2d2de70f2aa0a734d37baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, катар, сша, юрий ушаков, в мире
Россия, Катар, США, Юрий Ушаков, В мире
Ушаков назвал Катар возможной площадкой для переговоров России и США
Ушаков: Катар теоретически может стать площадкой для переговоров России и США