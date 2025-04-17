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ЦБ прорабатывает создание базы данных по дропперам - РИА Новости, 17.04.2025
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11:41 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/tsb-2011770550.html
ЦБ прорабатывает создание базы данных по дропперам
ЦБ прорабатывает создание базы данных по дропперам - РИА Новости, 17.04.2025
ЦБ прорабатывает создание базы данных по дропперам
Банк России совместно с Росфинмониторингом прорабатывает новую инициативу - создание платформы, которая будет включать в себя базу данных по всем дропперам,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:41:00+03:00
2025-04-17T11:41:00+03:00
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Банк России совместно с Росфинмониторингом прорабатывает новую инициативу - создание платформы, которая будет включать в себя базу данных по всем дропперам, которые используются для финансирования теневого бизнеса; к базе будут иметь доступ правоохранительные органы и кредитные организации, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля. "Из-за того, что дропы начали переходить в мелкие и средние банки, мы прорабатываем сейчас совместно с Росфинмониторингом, с ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти - ред.) новую инициативу - мы хотим создать платформу, которая будет включать в себя базу данных по всем дропам, которые используются для финансирования теневого бизнеса, и предоставления и правоохранительным органам, и кредитным организациям доступа к этой базе", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации. Также Шабля отметил, что ЦБ фиксирует переток дропперов, которых используют для финансирования теневого бизнеса, в мелкие и средние банки: по его мнению, таким образом они пытаются уйти от противолегализационных процедур, спрятаться в тех банках, в которых, на их взгляд, не такая высокая готовность по борьбе с ними. "Здесь очень важно отграничить дропов, с которыми работаем мы, и которые являются нашей целевой аудиторией, от тех дропов, которых часто слышите… Наши дропы - они другие. Наши дропы - это те дропы, которые используются для финансирования теневого бизнеса: нелегальная покупка крипты, нелегальные ставки в онлайн-казино, приобретение наркотиков, в общем, пиратский контент и так далее", - пояснил он. Шабля также отметил, что для эффективности мер ЦБ параллельно выступит с предложением о предоставлении кредитным организациям права отказывать в открытии счетов таким дропперам, если они содержатся в этой базе. "Также мы готовим предложение по снижению уровня банковского обслуживания таких физических лиц, как было уже сказано, возможности открытия новых счетов. И возможно отключение от ДБО (дистанционное банковское обслуживание - ред.)", - добавил он.
https://ria.ru/20250417/gosduma-2011749460.html
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет федерации рф
Экономика, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Совет Федерации РФ
ЦБ прорабатывает создание базы данных по дропперам

ЦБ РФ планирует создать базу дропперов, используемых в теневом бизнеса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗданиие Центрального банка России
Зданиие Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Банк России совместно с Росфинмониторингом прорабатывает новую инициативу - создание платформы, которая будет включать в себя базу данных по всем дропперам, которые используются для финансирования теневого бизнеса; к базе будут иметь доступ правоохранительные органы и кредитные организации, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля.
"Из-за того, что дропы начали переходить в мелкие и средние банки, мы прорабатываем сейчас совместно с Росфинмониторингом, с ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти - ред.) новую инициативу - мы хотим создать платформу, которая будет включать в себя базу данных по всем дропам, которые используются для финансирования теневого бизнеса, и предоставления и правоохранительным органам, и кредитным организациям доступа к этой базе", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.
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Также Шабля отметил, что ЦБ фиксирует переток дропперов, которых используют для финансирования теневого бизнеса, в мелкие и средние банки: по его мнению, таким образом они пытаются уйти от противолегализационных процедур, спрятаться в тех банках, в которых, на их взгляд, не такая высокая готовность по борьбе с ними.
"Здесь очень важно отграничить дропов, с которыми работаем мы, и которые являются нашей целевой аудиторией, от тех дропов, которых часто слышите… Наши дропы - они другие. Наши дропы - это те дропы, которые используются для финансирования теневого бизнеса: нелегальная покупка крипты, нелегальные ставки в онлайн-казино, приобретение наркотиков, в общем, пиратский контент и так далее", - пояснил он.
Шабля также отметил, что для эффективности мер ЦБ параллельно выступит с предложением о предоставлении кредитным организациям права отказывать в открытии счетов таким дропперам, если они содержатся в этой базе.
"Также мы готовим предложение по снижению уровня банковского обслуживания таких физических лиц, как было уже сказано, возможности открытия новых счетов. И возможно отключение от ДБО (дистанционное банковское обслуживание - ред.)", - добавил он.
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ЭкономикаТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Совет Федерации РФ
 
 
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