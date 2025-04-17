https://ria.ru/20250417/tsb-2011770550.html

ЦБ прорабатывает создание базы данных по дропперам

ЦБ прорабатывает создание базы данных по дропперам - РИА Новости, 17.04.2025

ЦБ прорабатывает создание базы данных по дропперам

Банк России совместно с Росфинмониторингом прорабатывает новую инициативу - создание платформы, которая будет включать в себя базу данных по всем дропперам,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:41:00+03:00

2025-04-17T11:41:00+03:00

2025-04-17T11:41:00+03:00

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Банк России совместно с Росфинмониторингом прорабатывает новую инициативу - создание платформы, которая будет включать в себя базу данных по всем дропперам, которые используются для финансирования теневого бизнеса; к базе будут иметь доступ правоохранительные органы и кредитные организации, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля. "Из-за того, что дропы начали переходить в мелкие и средние банки, мы прорабатываем сейчас совместно с Росфинмониторингом, с ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти - ред.) новую инициативу - мы хотим создать платформу, которая будет включать в себя базу данных по всем дропам, которые используются для финансирования теневого бизнеса, и предоставления и правоохранительным органам, и кредитным организациям доступа к этой базе", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации. Также Шабля отметил, что ЦБ фиксирует переток дропперов, которых используют для финансирования теневого бизнеса, в мелкие и средние банки: по его мнению, таким образом они пытаются уйти от противолегализационных процедур, спрятаться в тех банках, в которых, на их взгляд, не такая высокая готовность по борьбе с ними. "Здесь очень важно отграничить дропов, с которыми работаем мы, и которые являются нашей целевой аудиторией, от тех дропов, которых часто слышите… Наши дропы - они другие. Наши дропы - это те дропы, которые используются для финансирования теневого бизнеса: нелегальная покупка крипты, нелегальные ставки в онлайн-казино, приобретение наркотиков, в общем, пиратский контент и так далее", - пояснил он. Шабля также отметил, что для эффективности мер ЦБ параллельно выступит с предложением о предоставлении кредитным организациям права отказывать в открытии счетов таким дропперам, если они содержатся в этой базе. "Также мы готовим предложение по снижению уровня банковского обслуживания таких физических лиц, как было уже сказано, возможности открытия новых счетов. И возможно отключение от ДБО (дистанционное банковское обслуживание - ред.)", - добавил он.

https://ria.ru/20250417/gosduma-2011749460.html

https://ria.ru/20250323/droppery-2006744418.html

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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет федерации рф