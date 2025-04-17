https://ria.ru/20250417/telegram-2011902557.html

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 17.04.2025

В работе Telegram произошел сбой

Тысячи пользователей Telegram сообщают о плохой работе мессенджера, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:28:00+03:00

2025-04-17T19:28:00+03:00

2025-04-17T20:29:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Тысячи пользователей Telegram сообщают о плохой работе мессенджера, следует из данных Downdetector.По состоянию на 19:33 мск поступило почти шесть тысяч жалоб. Сейчас их количество резко упало до 330. Больше всего — 51 процент — сообщают о проблемах в работе мобильного приложения. Четверть пользователей жалуются на плохую работу оповещений, а каждый пятый — на сбой сайта.В основном обращения поступают из Нижегородской и Челябинской областей, Крыма и Санкт-Петербурга, а также из Узбекистана.Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует жалобы на работу Telegram по всему миру."Семнадцатого апреля с 19:30 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе мессенджера Telegram, есть жалобы пользователей по всему миру — в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании", — уточнили в ведомстве.Там отметили, что, по предварительным данным, проблема связана с неполадками в инфраструктуре сервиса.

https://ria.ru/20250409/telegram-2010222365.html

https://ria.ru/20250417/durov-2011893931.html

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