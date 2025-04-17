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В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 17.04.2025
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19:28 17.04.2025 (обновлено: 20:29 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/telegram-2011902557.html
В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 17.04.2025
В работе Telegram произошел сбой
Тысячи пользователей Telegram сообщают о плохой работе мессенджера, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:28:00+03:00
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telegram
общество
технологии
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узбекистан
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Тысячи пользователей Telegram сообщают о плохой работе мессенджера, следует из данных Downdetector.По состоянию на 19:33 мск поступило почти шесть тысяч жалоб. Сейчас их количество резко упало до 330. Больше всего — 51 процент — сообщают о проблемах в работе мобильного приложения. Четверть пользователей жалуются на плохую работу оповещений, а каждый пятый — на сбой сайта.В основном обращения поступают из Нижегородской и Челябинской областей, Крыма и Санкт-Петербурга, а также из Узбекистана.Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует жалобы на работу Telegram по всему миру."Семнадцатого апреля с 19:30 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе мессенджера Telegram, есть жалобы пользователей по всему миру — в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании", — уточнили в ведомстве.Там отметили, что, по предварительным данным, проблема связана с неполадками в инфраструктуре сервиса.
https://ria.ru/20250409/telegram-2010222365.html
https://ria.ru/20250417/durov-2011893931.html
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telegram, общество, технологии, россия, узбекистан, санкт-петербург, челябинская область
Telegram, Общество, Технологии, Россия, Узбекистан, Санкт-Петербург, Челябинская область
В работе Telegram произошел сбой

Тысячи пользователей Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Тысячи пользователей Telegram сообщают о плохой работе мессенджера, следует из данных Downdetector.
По состоянию на 19:33 мск поступило почти шесть тысяч жалоб. Сейчас их количество резко упало до 330. Больше всего — 51 процент — сообщают о проблемах в работе мобильного приложения. Четверть пользователей жалуются на плохую работу оповещений, а каждый пятый — на сбой сайта.
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Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует жалобы на работу Telegram по всему миру.
"Семнадцатого апреля с 19:30 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе мессенджера Telegram, есть жалобы пользователей по всему миру — в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании", — уточнили в ведомстве.
Там отметили, что, по предварительным данным, проблема связана с неполадками в инфраструктуре сервиса.
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