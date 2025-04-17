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WP раскрыла детали удара по Сумам - РИА Новости, 17.04.2025
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17:28 17.04.2025 (обновлено: 17:31 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/sumy-2011879038.html
WP раскрыла детали удара по Сумам
WP раскрыла детали удара по Сумам - РИА Новости, 17.04.2025
WP раскрыла детали удара по Сумам
Боец ВСУ подтвердил, что в Сумах был нанесен удар по торжественному мероприятию военнослужащих, следует из материала газеты Washington Post. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:28:00+03:00
2025-04-17T17:31:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Боец ВСУ подтвердил, что в Сумах был нанесен удар по торжественному мероприятию военнослужащих, следует из материала газеты Washington Post. Министерство обороны РФ 14 апреля сообщило, что российские военные накануне нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск". Отмечалось, что были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, при этом киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города. В материале Washington Post говорится об украинском военнослужащем из 117-ой бригады ВСУ, присутствовавшем на церемонии награждения в центре Сум, организованном при участии уволенного недавно главы областной администрации Владимира Артюха. "Украинский солдат Александр рассказал, как в воскресенье (13 апреля -ред.) он сидел на церемонии награждения медалями в подвале здания университета, когда две российские баллистические ракеты пронеслись по окрестностям", - говорится в материале на сайте WP. При этом, пишут журналисты, многие в Сумах, включая самого Александра, винят местные власти, организовавшие церемонию награждения военнослужащих, как и саму идею проведения такого мероприятия менее чем в 30 километрах от границы с Россией. "Александр заявил, что (экс-главы сумской областной администрации Владимир -ред.) Артюх "на сто процентов ответственен " за погибших и раненых в результате ударов", - говорится в материале издания. Сам Артюх не ответил на просьбу о комментарии, уточнили в WP. Мэр города Конотоп Сумской области Артем Семенихин 13 апреля также обвинил Артюха в проведении массового мероприятия для военнослужащих ВСУ в центре города и заявил об ответственности городских властей за пострадавших гражданских. Позднее Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, на месте удара по Сумам в момент его нанесения находились около 200 военных ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы "Северск". Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть факты, подтверждающие, что ударом ВС РФ в Сумах было поражено "место сходки" украинских военачальников и их западных коллег.
https://ria.ru/20250414/sumy-2011186629.html
https://ria.ru/20250417/ssha-2011850579.html
https://ria.ru/20250415/sumy-2011342963.html
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в мире, россия, сумы, владимир, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Сумы, Владимир, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
WP раскрыла детали удара по Сумам

WP: боец ВСУ заявил о проведении награждения военных во время удара в Сумах

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Боец ВСУ подтвердил, что в Сумах был нанесен удар по торжественному мероприятию военнослужащих, следует из материала газеты Washington Post.
Министерство обороны РФ 14 апреля сообщило, что российские военные накануне нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск". Отмечалось, что были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, при этом киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
На Украине сообщили о еще одном убитом военном ВСУ при ударе по Сумам
14 апреля, 16:33
В материале Washington Post говорится об украинском военнослужащем из 117-ой бригады ВСУ, присутствовавшем на церемонии награждения в центре Сум, организованном при участии уволенного недавно главы областной администрации Владимира Артюха.
"Украинский солдат Александр рассказал, как в воскресенье (13 апреля -ред.) он сидел на церемонии награждения медалями в подвале здания университета, когда две российские баллистические ракеты пронеслись по окрестностям", - говорится в материале на сайте WP.
При этом, пишут журналисты, многие в Сумах, включая самого Александра, винят местные власти, организовавшие церемонию награждения военнослужащих, как и саму идею проведения такого мероприятия менее чем в 30 километрах от границы с Россией. "Александр заявил, что (экс-главы сумской областной администрации Владимир -ред.) Артюх "на сто процентов ответственен " за погибших и раненых в результате ударов", - говорится в материале издания.
Сам Артюх не ответил на просьбу о комментарии, уточнили в WP.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
"Займут Сумы и Одессу": в США сделали неожиданное заявление о переговорах
Вчера, 16:07
Мэр города Конотоп Сумской области Артем Семенихин 13 апреля также обвинил Артюха в проведении массового мероприятия для военнослужащих ВСУ в центре города и заявил об ответственности городских властей за пострадавших гражданских.
Позднее Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха.
Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, на месте удара по Сумам в момент его нанесения находились около 200 военных ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы "Северск". Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть факты, подтверждающие, что ударом ВС РФ в Сумах было поражено "место сходки" украинских военачальников и их западных коллег.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В момент удара по Сумам ВСУ обсуждали с иностранцами планы боевых действий
15 апреля, 12:53
 
В миреРоссияСумыВладимирВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
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