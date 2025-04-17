https://ria.ru/20250417/sumy-2011879038.html

WP раскрыла детали удара по Сумам

WP раскрыла детали удара по Сумам - РИА Новости, 17.04.2025

WP раскрыла детали удара по Сумам

Боец ВСУ подтвердил, что в Сумах был нанесен удар по торжественному мероприятию военнослужащих, следует из материала газеты Washington Post. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:28:00+03:00

2025-04-17T17:28:00+03:00

2025-04-17T17:31:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Боец ВСУ подтвердил, что в Сумах был нанесен удар по торжественному мероприятию военнослужащих, следует из материала газеты Washington Post. Министерство обороны РФ 14 апреля сообщило, что российские военные накануне нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск". Отмечалось, что были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, при этом киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города. В материале Washington Post говорится об украинском военнослужащем из 117-ой бригады ВСУ, присутствовавшем на церемонии награждения в центре Сум, организованном при участии уволенного недавно главы областной администрации Владимира Артюха. "Украинский солдат Александр рассказал, как в воскресенье (13 апреля -ред.) он сидел на церемонии награждения медалями в подвале здания университета, когда две российские баллистические ракеты пронеслись по окрестностям", - говорится в материале на сайте WP. При этом, пишут журналисты, многие в Сумах, включая самого Александра, винят местные власти, организовавшие церемонию награждения военнослужащих, как и саму идею проведения такого мероприятия менее чем в 30 километрах от границы с Россией. "Александр заявил, что (экс-главы сумской областной администрации Владимир -ред.) Артюх "на сто процентов ответственен " за погибших и раненых в результате ударов", - говорится в материале издания. Сам Артюх не ответил на просьбу о комментарии, уточнили в WP. Мэр города Конотоп Сумской области Артем Семенихин 13 апреля также обвинил Артюха в проведении массового мероприятия для военнослужащих ВСУ в центре города и заявил об ответственности городских властей за пострадавших гражданских. Позднее Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, на месте удара по Сумам в момент его нанесения находились около 200 военных ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы "Северск". Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть факты, подтверждающие, что ударом ВС РФ в Сумах было поражено "место сходки" украинских военачальников и их западных коллег.

https://ria.ru/20250414/sumy-2011186629.html

https://ria.ru/20250417/ssha-2011850579.html

https://ria.ru/20250415/sumy-2011342963.html

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в мире, россия, сумы, владимир, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины