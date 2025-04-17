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Ушаков рассказал о позиции США по возобновлению авиасообщения с Россией
Ушаков рассказал о позиции США по возобновлению авиасообщения с Россией - РИА Новости, 17.04.2025
Ушаков рассказал о позиции США по возобновлению авиасообщения с Россией
Вашингтон считает, что для начала нужно добиться каких-то сдвигов на украинском треке, а потом вести речь о возобновлении прямого авиасообщения с Россией,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:58:00+03:00
2025-04-17T14:58:00+03:00
2025-04-17T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вашингтон считает, что для начала нужно добиться каких-то сдвигов на украинском треке, а потом вести речь о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Американцы все-таки пока считают, что нужно добиться каких-то сдвигов на украинском треке, а потом только уже вести речь об авиасообщении", - сказал Ушаков на соответствующий вопрос в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004795655.html
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россия, вашингтон (штат), юрий ушаков, павел зарубин, в мире
Россия, Вашингтон (штат), Юрий Ушаков, Павел Зарубин, В мире
Ушаков рассказал о позиции США по возобновлению авиасообщения с Россией
Ушаков: США хотят добиться сдвигов по Украине, а потом в авиасообщении с РФ