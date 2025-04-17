https://ria.ru/20250417/ssha-2011820997.html

Ушаков раскрыл детали возможной встречи Путина и Трампа

Ушаков раскрыл детали возможной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 17.04.2025

Ушаков раскрыл детали возможной встречи Путина и Трампа

Конкретные сроки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не согласовывались, как и место возможной встречи лидеров, заявил помощник... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:41:00+03:00

2025-04-17T14:41:00+03:00

2025-04-17T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конкретные сроки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не согласовывались, как и место возможной встречи лидеров, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Конкретные сроки какие-то не согласовывались пока, и даже место не согласовывалось, хотя многие говорят про Эр-Рияд, в частности, американские коллеги", - сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.При этом на вопрос, не рано ли говорить о встрече двух президентов, представитель Кремля ответил, что "говорить об этом можно", потому что "эта тема на слуху".

https://ria.ru/20250415/tramp-2011347740.html

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сша, политика, россия, эр-рияд (город), владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков