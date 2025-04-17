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Ушаков раскрыл детали возможной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 17.04.2025
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14:41 17.04.2025 (обновлено: 14:52 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/ssha-2011820997.html
Ушаков раскрыл детали возможной встречи Путина и Трампа
Ушаков раскрыл детали возможной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 17.04.2025
Ушаков раскрыл детали возможной встречи Путина и Трампа
Конкретные сроки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не согласовывались, как и место возможной встречи лидеров, заявил помощник... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:41:00+03:00
2025-04-17T14:52:00+03:00
сша
политика
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эр-рияд (город)
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конкретные сроки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не согласовывались, как и место возможной встречи лидеров, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Конкретные сроки какие-то не согласовывались пока, и даже место не согласовывалось, хотя многие говорят про Эр-Рияд, в частности, американские коллеги", - сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.При этом на вопрос, не рано ли говорить о встрече двух президентов, представитель Кремля ответил, что "говорить об этом можно", потому что "эта тема на слуху".
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сша, политика, россия, эр-рияд (город), владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
США, Политика, Россия, Эр-Рияд (город), Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Ушаков раскрыл детали возможной встречи Путина и Трампа

Ушаков: сроки и место встречи Путина и Трампа еще не согласовывались

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конкретные сроки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не согласовывались, как и место возможной встречи лидеров, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Конкретные сроки какие-то не согласовывались пока, и даже место не согласовывалось, хотя многие говорят про Эр-Рияд, в частности, американские коллеги", - сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
При этом на вопрос, не рано ли говорить о встрече двух президентов, представитель Кремля ответил, что "говорить об этом можно", потому что "эта тема на слуху".
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