https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011727053.html

Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении

Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 17.04.2025

Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении

ВС РФ продвинулись на купянском участке фронта в районе населенного пункта Фиголевка в Харьковской области, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T07:08:00+03:00

2025-04-17T07:08:00+03:00

2025-04-17T07:09:00+03:00

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

безопасность

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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. ВС РФ продвинулись на купянском участке фронта в районе населенного пункта Фиголевка в Харьковской области, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "На купянском направлении в ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить тактическое положение северо-восточнее населенного пункта Фиголевка. Также после продвижения и зачистки лесистой местности ВС РФ закрепились на новых рубежах юго-западнее данного населенного пункта", - сообщил Марочко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность