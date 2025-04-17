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Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении
Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 17.04.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении
ВС РФ продвинулись на купянском участке фронта в районе населенного пункта Фиголевка в Харьковской области, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:08:00+03:00
2025-04-17T07:08:00+03:00
2025-04-17T07:09:00+03:00
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. ВС РФ продвинулись на купянском участке фронта в районе населенного пункта Фиголевка в Харьковской области, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "На купянском направлении в ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить тактическое положение северо-восточнее населенного пункта Фиголевка. Также после продвижения и зачистки лесистой местности ВС РФ закрепились на новых рубежах юго-западнее данного населенного пункта", - сообщил Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении
Марочко: ВС России продвинулись на Купянском направлении в Харьковской области