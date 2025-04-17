https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011723673.html

Российские артиллеристы сорвали контратаки под Харьковом, заявил Марочко

Российские артиллеристы сорвали контратаки под Харьковом, заявил Марочко - РИА Новости, 17.04.2025

Российские артиллеристы сорвали контратаки под Харьковом, заявил Марочко

Российские артиллеристы и расчеты БПЛ сорвали несколько попыток контратак ВСУ в Харьковской области, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T06:10:00+03:00

2025-04-17T06:10:00+03:00

2025-04-17T06:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы и расчеты БПЛ сорвали несколько попыток контратак ВСУ в Харьковской области, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "За истекшие сутки украинские боевики провели ряд контратак севернее Волчанских Хуторов и западнее Тихого (Харьковская область – ред.). Расчетами артиллерии и подразделений БПЛА ВС РФ наступательные действия врага сорваны", - сообщил Марочко. Он уточнил, что не смотря на потери, ВСУ не оставляют новых попыток контратаковать. "Продолжают реализовывать замысел по захвату наших позиций, которые недавно были отбиты у боевиков. Следует отметить, что на этом участке в лесистой местности сосредоточена серьезная украинская группировка", - пояснил Марочко.

https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность