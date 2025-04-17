Российские артиллеристы сорвали контратаки под Харьковом, заявил Марочко
Марочко: ВС России сорвали несколько попыток контратак ВСУ в Харьковской области
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы и расчеты БПЛ сорвали несколько попыток контратак ВСУ в Харьковской области, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
"За истекшие сутки украинские боевики провели ряд контратак севернее Волчанских Хуторов и западнее Тихого (Харьковская область – ред.). Расчетами артиллерии и подразделений БПЛА ВС РФ наступательные действия врага сорваны", - сообщил Марочко.
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Он уточнил, что не смотря на потери, ВСУ не оставляют новых попыток контратаковать.
"Продолжают реализовывать замысел по захвату наших позиций, которые недавно были отбиты у боевиков. Следует отметить, что на этом участке в лесистой местности сосредоточена серьезная украинская группировка", - пояснил Марочко.
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