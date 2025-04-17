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Российские артиллеристы сорвали контратаки под Харьковом, заявил Марочко - РИА Новости, 17.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:10 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011723673.html
Российские артиллеристы сорвали контратаки под Харьковом, заявил Марочко
Российские артиллеристы сорвали контратаки под Харьковом, заявил Марочко - РИА Новости, 17.04.2025
Российские артиллеристы сорвали контратаки под Харьковом, заявил Марочко
Российские артиллеристы и расчеты БПЛ сорвали несколько попыток контратак ВСУ в Харьковской области, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T06:10:00+03:00
2025-04-17T06:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы и расчеты БПЛ сорвали несколько попыток контратак ВСУ в Харьковской области, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "За истекшие сутки украинские боевики провели ряд контратак севернее Волчанских Хуторов и западнее Тихого (Харьковская область – ред.). Расчетами артиллерии и подразделений БПЛА ВС РФ наступательные действия врага сорваны", - сообщил Марочко. Он уточнил, что не смотря на потери, ВСУ не оставляют новых попыток контратаковать. "Продолжают реализовывать замысел по захвату наших позиций, которые недавно были отбиты у боевиков. Следует отметить, что на этом участке в лесистой местности сосредоточена серьезная украинская группировка", - пояснил Марочко.
https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html
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харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские артиллеристы сорвали контратаки под Харьковом, заявил Марочко

Марочко: ВС России сорвали несколько попыток контратак ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы и расчеты БПЛ сорвали несколько попыток контратак ВСУ в Харьковской области, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
"За истекшие сутки украинские боевики провели ряд контратак севернее Волчанских Хуторов и западнее Тихого (Харьковская область – ред.). Расчетами артиллерии и подразделений БПЛА ВС РФ наступательные действия врага сорваны", - сообщил Марочко.
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Он уточнил, что не смотря на потери, ВСУ не оставляют новых попыток контратаковать.
"Продолжают реализовывать замысел по захвату наших позиций, которые недавно были отбиты у боевиков. Следует отметить, что на этом участке в лесистой местности сосредоточена серьезная украинская группировка", - пояснил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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