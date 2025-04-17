https://ria.ru/20250417/shamarin-2011790559.html

Суд конфисковал имущество Шамарина и лишил его звания

Суд конфисковал имущество Шамарина и лишил его звания - РИА Новости, 17.04.2025

Суд конфисковал имущество Шамарина и лишил его звания

Московский гарнизонный военный суд конфисковал у начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба Вооруженных сил России Вадима Шамарина почти 36... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:02:00+03:00

2025-04-17T13:02:00+03:00

2025-04-17T21:58:00+03:00

вадим шамарин

россия

московский гарнизонный военный суд

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007207666_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_62c41fd5055f0d8ddb88fd4ab62c2bbe.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд конфисковал у начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба Вооруженных сил России Вадима Шамарина почти 36 миллионов рублей и лишил его звания генерал-лейтенанта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Лишить воинского звания "генерал-лейтенант", <...> конфисковать денежные средства осужденного Шамарина <…> 35 миллионов 967 тысяч 583 рубля 60 копеек и обратить в собственность государства", — огласил судья Антон Галкин.Также суд постановил сохранить арест на автомобиль Mercedes и квартиру Шамарина до исполнения приговора в части конфискации денег. В случае неуплаты данное имущество будет изъято.Сегодня суд приговорил Шамарина к семи годам колонии строгого режима за получение взяток в размере 36 миллионов рублей от завода "Телта".Гособвинитель просил назначить 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 108 миллионов рублей (троекратный размер взятки).

https://ria.ru/20250329/ivanov-2008109062.html

https://ria.ru/20250410/sud-2010579830.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вадим шамарин, россия, московский гарнизонный военный суд, общество