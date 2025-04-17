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Суд конфисковал имущество Шамарина и лишил его звания - РИА Новости, 17.04.2025
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13:02 17.04.2025 (обновлено: 21:58 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/shamarin-2011790559.html
Суд конфисковал имущество Шамарина и лишил его звания
Суд конфисковал имущество Шамарина и лишил его звания - РИА Новости, 17.04.2025
Суд конфисковал имущество Шамарина и лишил его звания
Московский гарнизонный военный суд конфисковал у начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба Вооруженных сил России Вадима Шамарина почти 36... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:02:00+03:00
2025-04-17T21:58:00+03:00
вадим шамарин
россия
московский гарнизонный военный суд
общество
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд конфисковал у начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба Вооруженных сил России Вадима Шамарина почти 36 миллионов рублей и лишил его звания генерал-лейтенанта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Лишить воинского звания "генерал-лейтенант", &lt;...&gt; конфисковать денежные средства осужденного Шамарина &lt;…&gt; 35 миллионов 967 тысяч 583 рубля 60 копеек и обратить в собственность государства", — огласил судья Антон Галкин.Также суд постановил сохранить арест на автомобиль Mercedes и квартиру Шамарина до исполнения приговора в части конфискации денег. В случае неуплаты данное имущество будет изъято.Сегодня суд приговорил Шамарина к семи годам колонии строгого режима за получение взяток в размере 36 миллионов рублей от завода "Телта".Гособвинитель просил назначить 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 108 миллионов рублей (троекратный размер взятки).
https://ria.ru/20250329/ivanov-2008109062.html
https://ria.ru/20250410/sud-2010579830.html
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вадим шамарин, россия, московский гарнизонный военный суд, общество
Вадим Шамарин, Россия, Московский гарнизонный военный суд, Общество
Суд конфисковал имущество Шамарина и лишил его звания

Суд конфисковал имущество Шамарина на сумму более 35 млн руб и лишил его звания

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВадим Шамарин
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вадим Шамарин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд конфисковал у начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба Вооруженных сил России Вадима Шамарина почти 36 миллионов рублей и лишил его звания генерал-лейтенанта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Лишить воинского звания "генерал-лейтенант", <...> конфисковать денежные средства осужденного Шамарина <…> 35 миллионов 967 тысяч 583 рубля 60 копеек и обратить в собственность государства", — огласил судья Антон Галкин.
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Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины
29 марта, 12:45
Также суд постановил сохранить арест на автомобиль Mercedes и квартиру Шамарина до исполнения приговора в части конфискации денег. В случае неуплаты данное имущество будет изъято.
Сегодня суд приговорил Шамарина к семи годам колонии строгого режима за получение взяток в размере 36 миллионов рублей от завода "Телта".
Гособвинитель просил назначить 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 108 миллионов рублей (троекратный размер взятки).
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Вадим ШамаринРоссияМосковский гарнизонный военный судОбщество
 
 
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