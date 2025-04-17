https://ria.ru/20250417/shamarin-2011788818.html
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии - РИА Новости, 17.04.2025
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии
Московский гарнизонный военный суд приговорил начальника главного управления связи — замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина к семи годам колонии за... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:56:00+03:00
2025-04-17T12:56:00+03:00
2025-04-17T13:50:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил начальника главного управления связи — замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина к семи годам колонии за получение взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Шамарину Вадиму Анатольевичу наказание в виде семи лет лишения свободы", — огласил решение судья Антон Галкин.Отбывать срок Шамарин будет в колонии строгого режима. Дело слушалось в закрытом режиме.Кроме того, суд конфисковал у фигуранта почти 36 миллионов рублей и лишил его звания генерал-лейтенанта. Защита Шамарина не будет обжаловать приговор.Накануне в суде прошли прения сторон. Гособвинитель попросил назначить Шамарину 12 лет колонии строгого режима и штраф в 108 миллионов рублей (трехкратный размер взятки), а также лишить звания генерал-лейтенанта и госнаград.Генерал признал вину, рассмотрение дела проходило в особом порядке, то есть без исследования доказательств.По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны при выполнении гособоронзаказа заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Шамарин получил от должностных лиц предприятия взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости продукции.В основу дела легли показания бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России генерал-майора Александра Оглоблина. Сам он проходит обвиняемым в получении взятки в 12 миллионов рублей от представителей завода "Телта", материалы дела направили для рассмотрения в этот же суд.
https://ria.ru/20250217/arest-1999906927.html
https://ria.ru/20250411/popov-2010709718.html
https://ria.ru/20250331/ogloblin-2008521835.html
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пермь, происшествия, россия, вадим шамарин, московский гарнизонный военный суд, александр оглоблин
Пермь, Происшествия, Россия, Вадим Шамарин, Московский гарнизонный военный суд, Александр Оглоблин
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии
Суд приговорил генерала Вадима Шамарина к 7 годам колонии по делу о взятке
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил начальника главного управления связи — замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина к семи годам колонии за получение взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Шамарину Вадиму Анатольевичу наказание в виде семи лет лишения свободы", — огласил решение судья Антон Галкин.
Отбывать срок Шамарин
будет в колонии строгого режима. Дело слушалось в закрытом режиме.
Кроме того, суд конфисковал у фигуранта почти 36 миллионов рублей и лишил его звания генерал-лейтенанта. Защита Шамарина не будет обжаловать приговор.
Накануне в суде прошли прения сторон. Гособвинитель попросил назначить Шамарину 12 лет колонии строгого режима и штраф в 108 миллионов рублей (трехкратный размер взятки), а также лишить звания генерал-лейтенанта и госнаград.
Генерал признал вину, рассмотрение дела проходило в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны при выполнении гособоронзаказа заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Шамарин получил от должностных лиц предприятия взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости продукции.
В основу дела легли показания бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России генерал-майора Александра Оглоблина
. Сам он проходит обвиняемым в получении взятки в 12 миллионов рублей от представителей завода "Телта", материалы дела направили для рассмотрения в этот же суд.