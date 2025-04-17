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Минцифры Узбекистана объяснило перебои в работе Rutube - РИА Новости, 17.04.2025
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16:17 17.04.2025 (обновлено: 16:52 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/rutube--2011855049.html
Минцифры Узбекистана объяснило перебои в работе Rutube
Минцифры Узбекистана объяснило перебои в работе Rutube - РИА Новости, 17.04.2025
Минцифры Узбекистана объяснило перебои в работе Rutube
Перебои в работе российского национального видеохостинга Rutube в Узбекистане были связаны с техническими неполадкам у некоторых интернет-провайдеров, сообщил... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:17:00+03:00
2025-04-17T16:52:00+03:00
узбекистан
rutube
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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ТАШКЕНТ, 17 апр - РИА Новости. Перебои в работе российского национального видеохостинга Rutube в Узбекистане были связаны с техническими неполадкам у некоторых интернет-провайдеров, сообщил РИА Новости представитель министерства цифровых технологий страны.В четверг ряд российских и узбекистанских СМИ сообщили, что Rutube был заблокирован в республике на основании постановления кабмина Узбекистана. Позднее в сервисе сообщили РИА Новости, что не видят изменений по количеству просмотров из этой страны."Никакой блокировки нет. Вопрос исключительно технических неполадок у ряда местных интернет-провайдеров", - сказал представитель министерства.Rutube также не значится в реестре нарушителей законодательства Узбекистана, следует из данных агентства персонализации при министерстве юстиции республики.
https://ria.ru/20250329/rutube-2008095360.html
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узбекистан, rutube, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Узбекистан, Rutube, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры Узбекистана объяснило перебои в работе Rutube

Минцифры Узбекистана связало перебои с Rutube с неполадками у провайдеров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Rutube
Вывеска Rutube - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Rutube. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 17 апр - РИА Новости. Перебои в работе российского национального видеохостинга Rutube в Узбекистане были связаны с техническими неполадкам у некоторых интернет-провайдеров, сообщил РИА Новости представитель министерства цифровых технологий страны.
В четверг ряд российских и узбекистанских СМИ сообщили, что Rutube был заблокирован в республике на основании постановления кабмина Узбекистана. Позднее в сервисе сообщили РИА Новости, что не видят изменений по количеству просмотров из этой страны.
"Никакой блокировки нет. Вопрос исключительно технических неполадок у ряда местных интернет-провайдеров", - сказал представитель министерства.
Rutube также не значится в реестре нарушителей законодательства Узбекистана, следует из данных агентства персонализации при министерстве юстиции республики.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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УзбекистанRutubeТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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