https://ria.ru/20250417/rutube--2011855049.html

Минцифры Узбекистана объяснило перебои в работе Rutube

Минцифры Узбекистана объяснило перебои в работе Rutube - РИА Новости, 17.04.2025

Минцифры Узбекистана объяснило перебои в работе Rutube

Перебои в работе российского национального видеохостинга Rutube в Узбекистане были связаны с техническими неполадкам у некоторых интернет-провайдеров, сообщил... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:17:00+03:00

2025-04-17T16:17:00+03:00

2025-04-17T16:52:00+03:00

узбекистан

rutube

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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ТАШКЕНТ, 17 апр - РИА Новости. Перебои в работе российского национального видеохостинга Rutube в Узбекистане были связаны с техническими неполадкам у некоторых интернет-провайдеров, сообщил РИА Новости представитель министерства цифровых технологий страны.В четверг ряд российских и узбекистанских СМИ сообщили, что Rutube был заблокирован в республике на основании постановления кабмина Узбекистана. Позднее в сервисе сообщили РИА Новости, что не видят изменений по количеству просмотров из этой страны."Никакой блокировки нет. Вопрос исключительно технических неполадок у ряда местных интернет-провайдеров", - сказал представитель министерства.Rutube также не значится в реестре нарушителей законодательства Узбекистана, следует из данных агентства персонализации при министерстве юстиции республики.

https://ria.ru/20250329/rutube-2008095360.html

узбекистан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

узбекистан, rutube, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)