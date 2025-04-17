https://ria.ru/20250417/rubl-2011748003.html

Минфин внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля

Минфин внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля - РИА Новости, 17.04.2025

Минфин внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля

Минфин РФ на прошлой неделе внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля в бюджетном процессе, сообщил замглавы департамента по финансовой... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T09:57:00+03:00

2025-04-17T09:57:00+03:00

2025-04-17T10:18:00+03:00

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минфин РФ на прошлой неделе внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля в бюджетном процессе, сообщил замглавы департамента по финансовой политике Осман Кабалоев в ходе круглого стола "Укрепление национальной и международной финансовой безопасности" в Совете Федерации. "Цифровой рубль. Здесь хотел бы сказать о той работе, которую совместно с Банком России и Казначейством проводим по возможности внедрения использования цифрового рубля в бюджетном процессе. В правительство буквально на прошлой неделе Минфином внесены поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят использовать цифровой рубль непосредственно в бюджетном процессе, предусматривают возможность выделения денежных средств в цифровом рубле, возможность открытия казначейских счетов для сопровождения тех или иных субсидий или бюджетных платежей в цифровом рубле", - сказал Кабалоев.Минфин также подготовил приблизительный перечень субсидий, на которых планирует протестировать возможность использования цифрового рубля в бюджетном процессе, добавил Кабалоев, выразив надежду на поддержку поправок и скорейшего их внесения в Госдуму.Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее называл ключевые задачи Федерального казначейства в 2025 году, среди них - внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс. Задача была поставлена президентом РФ.Как сообщали РИА Новости в январе текущего года в пресс-службе Банка России, регулятор прорабатывает использование цифрового рубля с Минфином и Казначейством, в конце прошлого года были проведены тесты цифрового рубля в бюджетном процессе.

https://ria.ru/20250411/moshenniki-2010776266.html

https://ria.ru/20250409/rubl-2010244777.html

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф