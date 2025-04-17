Рейтинг@Mail.ru
Минфин внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 17.04.2025 (обновлено: 10:18 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/rubl-2011748003.html
Минфин внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля
Минфин внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля - РИА Новости, 17.04.2025
Минфин внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля
Минфин РФ на прошлой неделе внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля в бюджетном процессе, сообщил замглавы департамента по финансовой... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:57:00+03:00
2025-04-17T10:18:00+03:00
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минфин РФ на прошлой неделе внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля в бюджетном процессе, сообщил замглавы департамента по финансовой политике Осман Кабалоев в ходе круглого стола "Укрепление национальной и международной финансовой безопасности" в Совете Федерации. "Цифровой рубль. Здесь хотел бы сказать о той работе, которую совместно с Банком России и Казначейством проводим по возможности внедрения использования цифрового рубля в бюджетном процессе. В правительство буквально на прошлой неделе Минфином внесены поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят использовать цифровой рубль непосредственно в бюджетном процессе, предусматривают возможность выделения денежных средств в цифровом рубле, возможность открытия казначейских счетов для сопровождения тех или иных субсидий или бюджетных платежей в цифровом рубле", - сказал Кабалоев.Минфин также подготовил приблизительный перечень субсидий, на которых планирует протестировать возможность использования цифрового рубля в бюджетном процессе, добавил Кабалоев, выразив надежду на поддержку поправок и скорейшего их внесения в Госдуму.Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее называл ключевые задачи Федерального казначейства в 2025 году, среди них - внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс. Задача была поставлена президентом РФ.Как сообщали РИА Новости в январе текущего года в пресс-службе Банка России, регулятор прорабатывает использование цифрового рубля с Минфином и Казначейством, в конце прошлого года были проведены тесты цифрового рубля в бюджетном процессе.
https://ria.ru/20250411/moshenniki-2010776266.html
https://ria.ru/20250409/rubl-2010244777.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Совет Федерации РФ
Минфин внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля

Кабалоев: Минфин внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минфин РФ на прошлой неделе внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля в бюджетном процессе, сообщил замглавы департамента по финансовой политике Осман Кабалоев в ходе круглого стола "Укрепление национальной и международной финансовой безопасности" в Совете Федерации.
"Цифровой рубль. Здесь хотел бы сказать о той работе, которую совместно с Банком России и Казначейством проводим по возможности внедрения использования цифрового рубля в бюджетном процессе. В правительство буквально на прошлой неделе Минфином внесены поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят использовать цифровой рубль непосредственно в бюджетном процессе, предусматривают возможность выделения денежных средств в цифровом рубле, возможность открытия казначейских счетов для сопровождения тех или иных субсидий или бюджетных платежей в цифровом рубле", - сказал Кабалоев.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Россиян предупредили о схеме аферистов с использованием цифрового рубля
11 апреля, 17:01
Минфин также подготовил приблизительный перечень субсидий, на которых планирует протестировать возможность использования цифрового рубля в бюджетном процессе, добавил Кабалоев, выразив надежду на поддержку поправок и скорейшего их внесения в Госдуму.
Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее называл ключевые задачи Федерального казначейства в 2025 году, среди них - внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс. Задача была поставлена президентом РФ.
Как сообщали РИА Новости в январе текущего года в пресс-службе Банка России, регулятор прорабатывает использование цифрового рубля с Минфином и Казначейством, в конце прошлого года были проведены тесты цифрового рубля в бюджетном процессе.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля
9 апреля, 14:36
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала