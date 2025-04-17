https://ria.ru/20250417/rossotrudnichestvo-2011731935.html
Россотрудничество раскрыло детали ситуации с Русским домом в Баку
Россотрудничество раскрыло детали ситуации с Русским домом в Баку - РИА Новости, 17.04.2025
Россотрудничество раскрыло детали ситуации с Русским домом в Баку
Россотрудничество надеется, что ситуация с Русским домом в Баку разрешится на личной встрече президентов России и Азербайджана, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T08:15:00+03:00
2025-04-17T08:15:00+03:00
2025-04-17T08:15:00+03:00
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азербайджан
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россотрудничество надеется, что ситуация с Русским домом в Баку разрешится на личной встрече президентов России и Азербайджана, заявил РИА Новости замглавы агентства Павел Шевцов. "Этот вопрос, мы надеемся, в ближайшее время будет разрешаться на личной встрече президентов Российской Федерации и Азербайджана", - сказал Шевцов. Он отметил, что МИД РФ и Россотрудничество ведут ежедневную работу по прояснению позиции азербайджанской стороны и ситуации с Русским домом в целом. "Мы понимаем и это понимают власти Азербайджана, что очень много людей привыкли к взаимодействию на гуманитарном треке", - отметил Шевцов. Он рассказал, что Россотрудничество в Азербайджане набрало хороший темп в сфере языковых программ, взаимодействия университетов между собой и по линии международных организаций. "Ребята из Азербайджана в большом количестве приезжают для участия в нашей программе "Новое поколение", по той же линии Росмолодежи. Этот трек активно развивается. Мы видим как за последние годы он набрал обороты и будет развиваться дальше", - заключил он. Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает это помещение и предлагает Русскому дому съехать в течение полутора месяцев. Он также рассказал, что МИД Азербайджана направил в Москву ноту с призывом прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия надлежащей регистрации. По словам Примакова, РФ неоднократно обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, но не получала ответа. В апреле Примаков сообщал, что Москва и Баку ищут компромисс по поводу Русского дома в Азербайджане, все настроены конструктивно и оптимистично.
https://ria.ru/20250407/primakov-2009774618.html
https://ria.ru/20250403/rossija-2009021368.html
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в мире, азербайджан, баку, россия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Азербайджан, Баку, Россия, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Россотрудничество раскрыло детали ситуации с Русским домом в Баку
Шевцов: ситуация с Русским домом в Баку может разрешиться на встрече лидеров