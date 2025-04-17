https://ria.ru/20250417/rossotrudnichestvo-2011731935.html

Россотрудничество раскрыло детали ситуации с Русским домом в Баку

Россотрудничество раскрыло детали ситуации с Русским домом в Баку - РИА Новости, 17.04.2025

Россотрудничество раскрыло детали ситуации с Русским домом в Баку

Россотрудничество надеется, что ситуация с Русским домом в Баку разрешится на личной встрече президентов России и Азербайджана, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T08:15:00+03:00

2025-04-17T08:15:00+03:00

2025-04-17T08:15:00+03:00

в мире

азербайджан

баку

россия

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998879628_0:59:1016:630_1920x0_80_0_0_b501b98df9d98de0ba36efe8a68d36dc.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россотрудничество надеется, что ситуация с Русским домом в Баку разрешится на личной встрече президентов России и Азербайджана, заявил РИА Новости замглавы агентства Павел Шевцов. "Этот вопрос, мы надеемся, в ближайшее время будет разрешаться на личной встрече президентов Российской Федерации и Азербайджана", - сказал Шевцов. Он отметил, что МИД РФ и Россотрудничество ведут ежедневную работу по прояснению позиции азербайджанской стороны и ситуации с Русским домом в целом. "Мы понимаем и это понимают власти Азербайджана, что очень много людей привыкли к взаимодействию на гуманитарном треке", - отметил Шевцов. Он рассказал, что Россотрудничество в Азербайджане набрало хороший темп в сфере языковых программ, взаимодействия университетов между собой и по линии международных организаций. "Ребята из Азербайджана в большом количестве приезжают для участия в нашей программе "Новое поколение", по той же линии Росмолодежи. Этот трек активно развивается. Мы видим как за последние годы он набрал обороты и будет развиваться дальше", - заключил он. Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает это помещение и предлагает Русскому дому съехать в течение полутора месяцев. Он также рассказал, что МИД Азербайджана направил в Москву ноту с призывом прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия надлежащей регистрации. По словам Примакова, РФ неоднократно обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, но не получала ответа. В апреле Примаков сообщал, что Москва и Баку ищут компромисс по поводу Русского дома в Азербайджане, все настроены конструктивно и оптимистично.

https://ria.ru/20250407/primakov-2009774618.html

https://ria.ru/20250403/rossija-2009021368.html

азербайджан

баку

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, баку, россия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)