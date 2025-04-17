https://ria.ru/20250417/putin-2011881655.html

Путин наградил грамотами работников ведущих предприятий "Росатома"

Путин наградил грамотами работников ведущих предприятий "Росатома" - РИА Новости, 17.04.2025

Путин наградил грамотами работников ведущих предприятий "Росатома"

Президент России Владимир Путин своим распоряжением наградил почетными грамотами главы государства, а также объявил благодарность сотрудникам предприятий... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:38:00+03:00

2025-04-17T17:38:00+03:00

2025-04-17T17:38:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим распоряжением наградил почетными грамотами главы государства, а также объявил благодарность сотрудникам предприятий госкорпорации "Росатом", работающих на всем жизненном цикле атомной энергетики, начиная от добычи урана до обращения с радиоактивными отходами. Российская атомная отрасль в 2025 году отметит свое 80-летие. Она ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации атомного проекта СССР. Согласно распоряжению, опубликованному в четверг на официальном портале правовой информации, за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой президента РФ награждены 20 человек. Среди них - урановые шахтеры, сотрудники ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П.Славского" (ППГХО, Краснокаменск Забайкальского края) Ринат Аухатшин, Сергей Вишневский, Павел Микетчук, начальник отдела (службы) Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград Ульяновской области) Константин Будаев, замдиректора по производству АО "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет" (Москва) Дмитрий Васильев, заместитель гендиректора АО "Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И.Африкантова" ("ОКБМ Африкантов", Нижний Новгород) Владимир Зеленов, начальник участка АО "Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК, Новоуральск Свердловской области) Александр Зырянов, паяльщик специзделий АО "Владимирское производственное объединение "Точмаш" (Владимир) Анна Рекина, начальник центра НИИАР Максим Соловьев, директор по управлению проектами и планированию Волгодонского филиала АО "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии" (машиностроительный завод "Атоммаш", Волгодонск Ростовской области) Константин Черкасов. Еще 41 человек удостоен благодарности главы государства. Среди них - инженер по техническому надзору АО "Ангарский электролизный химический комбинат" (АЭХК, Ангарск Иркутской области) Наталья Абдулазянова, начальник цеха филиала АО "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии" "Ижора" (Санкт-Петербург) Александр Артемов, заместитель главного конструктора энергетических канальных реакторных установок – директор отделения АО "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля" (НИКИЭТ, Москва) Алексей Бирюков, главный инженер управления Курской АЭС Владимир Булеев, начальник лаборатории Троицкого института инновационных и термоядерных исследований" (ТРИНИТИ) Алла Булейко, ведущий инженер-технолог группы научно-технического центра Центральной заводской лаборатории АО "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск Томской области) Дарья Егорова, инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами АО "Производственное объединение "Электрохимический завод" (ЭХЗ, Зеленогорск Красноярского края) Дмитрий Жабинский, начальник лаборатории УЭХК Константин Ждановских. Также среди тех, кому объявлена благодарность президента, - ведущий специалист по техническому обеспечению производства СХК Антон Кистанов, дозиметрист СХК Клим Коломойченко, техник по обращению с радиоактивными отходами СХК Екатерина Кулепетова, слесарь-ремонтник АЭХК Юрий Плешков, ведущий инженер-технолог отдела НИКИЭТ Антон Рожков, электросварщик ручной сварки "Атоммаша" Евгений Солуянов, старший научный сотрудник НИИАР Елена Фрааз, начальник лаборатории АО "Институт реакторных материалов" (ИРМ, Заречный Свердловской области) Сергей Хвостов, заместитель главного конструктора реакторных установок водо-водяных реакторов АЭС малой мощности ОКБМ Дмитрий Щекин.

https://ria.ru/20250317/rosatom-2005467776.html

https://ria.ru/20250325/konferentsiya-2007196076.html

https://ria.ru/20250318/likhachev-2005774008.html

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общество, россия, владимир путин