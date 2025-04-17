https://ria.ru/20250417/politika-2011912748.html

В США поразились отношению Европы к Зеленскому

В США поразились отношению Европы к Зеленскому - РИА Новости, 17.04.2025

В США поразились отношению Европы к Зеленскому

Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в социальной сети X высмеял попытки ЕС выдать Владимира Зеленского за героя. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T20:19:00+03:00

2025-04-17T20:19:00+03:00

2025-04-17T20:20:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в социальной сети X высмеял попытки ЕС выдать Владимира Зеленского за героя."Это так иронично, что европейские лидеры по всему континенту постоянно выставляют Зеленского героем, не замечая того, что его политика привела к катастрофическим потерям для его страны", — написал он.Аналитик возмутился тому, что в Европе остаются "слепыми к страданиями и изнеможению людей".Ранее американский лидер Дональд Трамп, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.В минувшую пятницу Путин встретился с Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.

https://ria.ru/20250417/udar-2011845354.html

https://ria.ru/20250417/zapad-2011909823.html

сша

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, европа, дмитрий песков