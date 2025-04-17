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В США поразились отношению Европы к Зеленскому - РИА Новости, 17.04.2025
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20:19 17.04.2025 (обновлено: 20:20 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/politika-2011912748.html
В США поразились отношению Европы к Зеленскому
В США поразились отношению Европы к Зеленскому - РИА Новости, 17.04.2025
В США поразились отношению Европы к Зеленскому
Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в социальной сети X высмеял попытки ЕС выдать Владимира Зеленского за героя. РИА Новости, 17.04.2025
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в мире
сша
украина
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в социальной сети X высмеял попытки ЕС выдать Владимира Зеленского за героя."Это так иронично, что европейские лидеры по всему континенту постоянно выставляют Зеленского героем, не замечая того, что его политика привела к катастрофическим потерям для его страны", — написал он.Аналитик возмутился тому, что в Европе остаются "слепыми к страданиями и изнеможению людей".Ранее американский лидер Дональд Трамп, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.В минувшую пятницу Путин встретился с Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.
https://ria.ru/20250417/udar-2011845354.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, европа, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Европа, Дмитрий Песков
В США поразились отношению Европы к Зеленскому

Подполковник Дэвис: Европа выставляет Зеленского героям, несмотря на потери

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в социальной сети X высмеял попытки ЕС выдать Владимира Зеленского за героя.
"Это так иронично, что европейские лидеры по всему континенту постоянно выставляют Зеленского героем, не замечая того, что его политика привела к катастрофическим потерям для его страны", — написал он.
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Аналитик возмутился тому, что в Европе остаются "слепыми к страданиями и изнеможению людей".
Ранее американский лидер Дональд Трамп, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.
В минувшую пятницу Путин встретился с Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.
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В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвропаДмитрий Песков
 
 
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