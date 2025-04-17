https://ria.ru/20250417/pobeda-2011794360.html

Глава Чувашии рассказал о праздновании в республике 80-летия Победы

Глава Чувашии рассказал о праздновании в республике 80-летия Победы - РИА Новости, 17.04.2025

Глава Чувашии рассказал о праздновании в республике 80-летия Победы

Праздничные баннеры на чувашском языке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне появятся в этом году на территории республики, сообщил глава Чувашии Олег РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:23:00+03:00

2025-04-17T13:23:00+03:00

2025-04-17T13:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

чебоксары

олег николаев (политик)

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

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ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Праздничные баннеры на чувашском языке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне появятся в этом году на территории республики, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. В четверг глава Чувашии проводит ежегодную пресс-конференцию, посвященную итогам социально-экономического развития региона за 2024 год и планам на будущее. Во время мероприятия руководителю региона был задан вопрос о полном отсутствии в Чебоксарах праздничного оформления на чувашском языке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Интересный вопрос. Правильный. Не обратил внимание. Появится новое оформление, обязательно появится на чувашском языке", - сказал Николаев. Он добавил, что все объекты, посвященные Великой Отечественной войне, их около 1,7 тысячи, планируется привести в порядок, также порядка семи объектов будут созданы. Реконструкция затронет парк "Победа" в Чебоксарах (на берегу Волги), там будет установлен памятник бойцам СВО.

https://ria.ru/20250414/peskov-2011073498.html

чебоксары

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Ольга Фомченкова

общество, чебоксары, олег николаев (политик), 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)