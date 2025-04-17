Рейтинг@Mail.ru
Глава Чувашии рассказал о праздновании в республике 80-летия Победы - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:23 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/pobeda-2011794360.html
Глава Чувашии рассказал о праздновании в республике 80-летия Победы
Глава Чувашии рассказал о праздновании в республике 80-летия Победы - РИА Новости, 17.04.2025
Глава Чувашии рассказал о праздновании в республике 80-летия Победы
Праздничные баннеры на чувашском языке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне появятся в этом году на территории республики, сообщил глава Чувашии Олег РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:23:00+03:00
2025-04-17T13:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
чебоксары
олег николаев (политик)
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011795106_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36c3448fdf71edd86d9d4ade0c886582.jpg
ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Праздничные баннеры на чувашском языке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне появятся в этом году на территории республики, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. В четверг глава Чувашии проводит ежегодную пресс-конференцию, посвященную итогам социально-экономического развития региона за 2024 год и планам на будущее. Во время мероприятия руководителю региона был задан вопрос о полном отсутствии в Чебоксарах праздничного оформления на чувашском языке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Интересный вопрос. Правильный. Не обратил внимание. Появится новое оформление, обязательно появится на чувашском языке", - сказал Николаев. Он добавил, что все объекты, посвященные Великой Отечественной войне, их около 1,7 тысячи, планируется привести в порядок, также порядка семи объектов будут созданы. Реконструкция затронет парк "Победа" в Чебоксарах (на берегу Волги), там будет установлен памятник бойцам СВО.
https://ria.ru/20250414/peskov-2011073498.html
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011795106_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_f80ca358c77bbf842b097cdfca21c798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, чебоксары, олег николаев (политик), 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Чебоксары, Олег Николаев (политик), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Глава Чувашии рассказал о праздновании в республике 80-летия Победы

В Чувашии появятся праздничные баннеры на чувашском языке к 80-летию Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Праздничные баннеры на чувашском языке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне появятся в этом году на территории республики, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
В четверг глава Чувашии проводит ежегодную пресс-конференцию, посвященную итогам социально-экономического развития региона за 2024 год и планам на будущее. Во время мероприятия руководителю региона был задан вопрос о полном отсутствии в Чебоксарах праздничного оформления на чувашском языке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Интересный вопрос. Правильный. Не обратил внимание. Появится новое оформление, обязательно появится на чувашском языке", - сказал Николаев.
Он добавил, что все объекты, посвященные Великой Отечественной войне, их около 1,7 тысячи, планируется привести в порядок, также порядка семи объектов будут созданы. Реконструкция затронет парк "Победа" в Чебоксарах (на берегу Волги), там будет установлен памятник бойцам СВО.
Военнослужащие — участники СВО на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
По Красной площади в День Победы пройдут герои СВО, сообщил Песков
14 апреля, 06:23
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЧебоксарыОлег Николаев (политик)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала