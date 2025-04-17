https://ria.ru/20250417/pobeda-2011794360.html
Глава Чувашии рассказал о праздновании в республике 80-летия Победы
Глава Чувашии рассказал о праздновании в республике 80-летия Победы - РИА Новости, 17.04.2025
Глава Чувашии рассказал о праздновании в республике 80-летия Победы
Праздничные баннеры на чувашском языке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне появятся в этом году на территории республики, сообщил глава Чувашии Олег РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:23:00+03:00
2025-04-17T13:23:00+03:00
2025-04-17T13:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
чебоксары
олег николаев (политик)
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011795106_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36c3448fdf71edd86d9d4ade0c886582.jpg
ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Праздничные баннеры на чувашском языке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне появятся в этом году на территории республики, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. В четверг глава Чувашии проводит ежегодную пресс-конференцию, посвященную итогам социально-экономического развития региона за 2024 год и планам на будущее. Во время мероприятия руководителю региона был задан вопрос о полном отсутствии в Чебоксарах праздничного оформления на чувашском языке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Интересный вопрос. Правильный. Не обратил внимание. Появится новое оформление, обязательно появится на чувашском языке", - сказал Николаев. Он добавил, что все объекты, посвященные Великой Отечественной войне, их около 1,7 тысячи, планируется привести в порядок, также порядка семи объектов будут созданы. Реконструкция затронет парк "Победа" в Чебоксарах (на берегу Волги), там будет установлен памятник бойцам СВО.
https://ria.ru/20250414/peskov-2011073498.html
чебоксары
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011795106_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_f80ca358c77bbf842b097cdfca21c798.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, чебоксары, олег николаев (политик), 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Чебоксары, Олег Николаев (политик), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Глава Чувашии рассказал о праздновании в республике 80-летия Победы
В Чувашии появятся праздничные баннеры на чувашском языке к 80-летию Победы