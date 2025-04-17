https://ria.ru/20250417/peterburg-2011781919.html

СК проверит сообщения об ученике, получившем травму на уроке из-за учителя

СК проверит сообщения об ученике, получившем травму на уроке из-за учителя - РИА Новости, 17.04.2025

СК проверит сообщения об ученике, получившем травму на уроке из-за учителя

Организована доследственная проверка о причинении травмы ученику на уроке в школе учителем в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:38:00+03:00

2025-04-17T12:38:00+03:00

2025-04-17T12:38:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Организована доследственная проверка о причинении травмы ученику на уроке в школе учителем в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "В главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу поступило сообщение о том, что 16 апреля ученику школы Пушкинского района на уроке учителем была причинена травма головы. По данному факту в следственном отделе по Пушкинскому району организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что пострадавший с родителями самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь. В пресс-службе прокуратуры Петербурга добавили, что ход и результаты доследственной проверки контролирует прокуратура Пушкинского района.

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)