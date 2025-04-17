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В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара - РИА Новости, 17.04.2025
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13:52 17.04.2025 (обновлено: 15:36 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/peregovory-2011803938.html
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара - РИА Новости, 17.04.2025
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара
В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:52:00+03:00
2025-04-17T15:36:00+03:00
катар
россия
владимир путин
в мире
тамим бен хамад аль тани
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, передает корреспондент РИА Новости.Основные заявления Путина перед началом переговоров:Катар является одним из ключевых партнеров нашей ведущей нефтегазовой компании &quot;Роснефть&quot;. Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и, уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно.Заявления эмира Катара:У нас отличные личные отношения. Вы упоминали о том, что товарооборот пока не соответствует уровню нашего сотрудничества. Я согласен с вами. Совместная комиссия обсуждает пути укрепления отношений, повышения уровня товарооборота&quot;.Аль Тани сегодня прибыл в Москву с официальным визитом. Переговоры проходят в Большом Кремлевском дворце. После встречи в узком составе последуют переговоры в формате официального завтрака. В российскую делегацию входят глава Чечни Рамзан Кадыров, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.Затем состоится церемония обмена подписанными документами.
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011553810.html
https://ria.ru/20250417/katar-2011605244.html
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Встреча Путина с эмиром Катара
Путин на встрече с эмиром Катара отметил, что отношения между странами укрепляются. По его словам, интересных совместных проектов у России и Катара достаточно, в том числе в газовой сфере.
2025-04-17T13:52
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Эмир Катара о сотрудничестве с Россией
Эмир Катара заявил Путину, что очень ценит уровень отношений с Россией. Кроме того, он затронул и тему инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере здравоохранения.
2025-04-17T13:52
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катар, россия, владимир путин, в мире, тамим бен хамад аль тани
Катар, Россия, Владимир Путин, В мире, Тамим бен Хамад Аль Тани
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара

Путин проводит переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, передает корреспондент РИА Новости.
Основные заявления Путина перед началом переговоров:
  • Отношения России и Катара укрепляются, Катар — ключевой партнер Москвы на Ближнем Востоке.
  • Продуктивное сотрудничество ведется в сфере транспорта.
  • Катар принимает серьезные решения по урегулированию палестино-израильского конфликта.
  • Долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на двугосударственной основе.
  • Россия заинтересована в том, чтобы Сирия сохранилась как единое суверенное государство.
  • Нужно обсудить события в Сирии и вопрос о гуманитарной помощи республике.
«

Катар является одним из ключевых партнеров нашей ведущей нефтегазовой компании "Роснефть". Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и, уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно.

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
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16 апреля, 12:56
Заявления эмира Катара:
  • Катар очень ценит уровень отношений с Россией, есть проекты и предложения, которые планируется обсудить и реализовать.
  • Лидер Сирии на недавней встрече выразил настрой продолжить сотрудничество между Москвой и Дамаском.
«

У нас отличные личные отношения. Вы упоминали о том, что товарооборот пока не соответствует уровню нашего сотрудничества. Я согласен с вами. Совместная комиссия обсуждает пути укрепления отношений, повышения уровня товарооборота".

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Тамим бен Хамад Аль Тани
эмир Катара
Аль Тани сегодня прибыл в Москву с официальным визитом. Переговоры проходят в Большом Кремлевском дворце. После встречи в узком составе последуют переговоры в формате официального завтрака. В российскую делегацию входят глава Чечни Рамзан Кадыров, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Затем состоится церемония обмена подписанными документами.
Президент РФ Владимир Путин и эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи, 15 июля 2018 года - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Межгосударственные отношения России и Катара
Вчера, 00:40
 
КатарРоссияВладимир ПутинВ миреТамим бен Хамад Аль Тани
 
 
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