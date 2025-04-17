https://ria.ru/20250417/peregovory-2011803938.html

В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара

В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара - РИА Новости, 17.04.2025

В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара

В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:52:00+03:00

2025-04-17T13:52:00+03:00

2025-04-17T15:36:00+03:00

катар

россия

владимир путин

в мире

тамим бен хамад аль тани

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011806162_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c0847fab9a048f179b0d4d539db5dc4f.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, передает корреспондент РИА Новости.Основные заявления Путина перед началом переговоров:Катар является одним из ключевых партнеров нашей ведущей нефтегазовой компании "Роснефть". Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и, уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно.Заявления эмира Катара:У нас отличные личные отношения. Вы упоминали о том, что товарооборот пока не соответствует уровню нашего сотрудничества. Я согласен с вами. Совместная комиссия обсуждает пути укрепления отношений, повышения уровня товарооборота".Аль Тани сегодня прибыл в Москву с официальным визитом. Переговоры проходят в Большом Кремлевском дворце. После встречи в узком составе последуют переговоры в формате официального завтрака. В российскую делегацию входят глава Чечни Рамзан Кадыров, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.Затем состоится церемония обмена подписанными документами.

https://ria.ru/20250416/ukraina-2011553810.html

https://ria.ru/20250417/katar-2011605244.html

катар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина с эмиром Катара Путин на встрече с эмиром Катара отметил, что отношения между странами укрепляются. По его словам, интересных совместных проектов у России и Катара достаточно, в том числе в газовой сфере. 2025-04-17T13:52 true PT0M55S

Эмир Катара о сотрудничестве с Россией Эмир Катара заявил Путину, что очень ценит уровень отношений с Россией. Кроме того, он затронул и тему инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере здравоохранения. 2025-04-17T13:52 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

катар, россия, владимир путин, в мире, тамим бен хамад аль тани