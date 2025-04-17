https://ria.ru/20250417/nagrady-2011886545.html

Путин наградил многодетные семьи из 15 регионов

Путин наградил многодетные семьи из 15 регионов - РИА Новости, 17.04.2025

Путин наградил многодетные семьи из 15 регионов

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из пятнадцати регионов. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:57:00+03:00

2025-04-17T17:57:00+03:00

2025-04-17T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из пятнадцати регионов. Указ главы государства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание "Мать-героиня" присвоено Елене Гайворонской и Ларисе Джафаровой из Рязанской области, Надежде Горбуновой из Нижегородской области, Валентине Мартыновой из Тверской области, Любови Михеевой из Ленинградской области и Ольге Шведовой из Московской области. Орденом "Родительская слава" награждены Сергей и Ольга Демкины из Рязанской области, Владимир и Светлана Дубинины из Москвы, Николай и Ольга Качановы из Липецкой области, Андрей и Анастасия Пильновы из Новосибирской области, Максим и Елена Сазоновы из Москвы. Кроме того, медалью ордена "Родительская слава" награждены Расул Абдурахманов из Москвы, Лариса Анисимова из Чувашии, Ирек и Альфия Аюповы из Татарстана, Рустам и Альбина Байзигитовы из Башкирии, Анна и Михаил Зин из Владимирской области, Олег и Екатерина Исаевы из Москвы, Сергей и Ирина Карповы из Башкирии, Константин и Светлана Польские из Ставропольского края, Сергей и Татьяна Поповы из Вологодской области, Дмитрий и Эльвира Тереховы из Курской области. Также медалью ордена награждены жители Москвы Салимат Камбарова, Вероника Лебединская, Сергей Скворцов, Максим и Мария Марковы, Алексей и Нина Озеровы, Александр и Ольга Орешкины, Роман и Екатерина Реутовы, Павел и Вера Родины, а также семья Рыжак - Надежда и Константин.

https://ria.ru/20250411/demografiya-2010553801.html

https://ria.ru/20250324/strategiya-2006885940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, россия, владимир путин, семья, многодетная семья