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Путин наградил многодетные семьи из 15 регионов - РИА Новости, 17.04.2025
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17:57 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/nagrady-2011886545.html
Путин наградил многодетные семьи из 15 регионов
Путин наградил многодетные семьи из 15 регионов - РИА Новости, 17.04.2025
Путин наградил многодетные семьи из 15 регионов
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из пятнадцати регионов. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:57:00+03:00
2025-04-17T17:57:00+03:00
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из пятнадцати регионов. Указ главы государства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание "Мать-героиня" присвоено Елене Гайворонской и Ларисе Джафаровой из Рязанской области, Надежде Горбуновой из Нижегородской области, Валентине Мартыновой из Тверской области, Любови Михеевой из Ленинградской области и Ольге Шведовой из Московской области. Орденом "Родительская слава" награждены Сергей и Ольга Демкины из Рязанской области, Владимир и Светлана Дубинины из Москвы, Николай и Ольга Качановы из Липецкой области, Андрей и Анастасия Пильновы из Новосибирской области, Максим и Елена Сазоновы из Москвы. Кроме того, медалью ордена "Родительская слава" награждены Расул Абдурахманов из Москвы, Лариса Анисимова из Чувашии, Ирек и Альфия Аюповы из Татарстана, Рустам и Альбина Байзигитовы из Башкирии, Анна и Михаил Зин из Владимирской области, Олег и Екатерина Исаевы из Москвы, Сергей и Ирина Карповы из Башкирии, Константин и Светлана Польские из Ставропольского края, Сергей и Татьяна Поповы из Вологодской области, Дмитрий и Эльвира Тереховы из Курской области. Также медалью ордена награждены жители Москвы Салимат Камбарова, Вероника Лебединская, Сергей Скворцов, Максим и Мария Марковы, Алексей и Нина Озеровы, Александр и Ольга Орешкины, Роман и Екатерина Реутовы, Павел и Вера Родины, а также семья Рыжак - Надежда и Константин.
https://ria.ru/20250411/demografiya-2010553801.html
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общество, москва, россия, владимир путин, семья, многодетная семья
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, Семья, многодетная семья
Путин наградил многодетные семьи из 15 регионов

Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из 15 регионов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из пятнадцати регионов.
Указ главы государства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
"Иначе от России ничего не останется". Ученые призывают к срочным мерам
11 апреля, 08:00
За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание "Мать-героиня" присвоено Елене Гайворонской и Ларисе Джафаровой из Рязанской области, Надежде Горбуновой из Нижегородской области, Валентине Мартыновой из Тверской области, Любови Михеевой из Ленинградской области и Ольге Шведовой из Московской области.
Орденом "Родительская слава" награждены Сергей и Ольга Демкины из Рязанской области, Владимир и Светлана Дубинины из Москвы, Николай и Ольга Качановы из Липецкой области, Андрей и Анастасия Пильновы из Новосибирской области, Максим и Елена Сазоновы из Москвы.
Кроме того, медалью ордена "Родительская слава" награждены Расул Абдурахманов из Москвы, Лариса Анисимова из Чувашии, Ирек и Альфия Аюповы из Татарстана, Рустам и Альбина Байзигитовы из Башкирии, Анна и Михаил Зин из Владимирской области, Олег и Екатерина Исаевы из Москвы, Сергей и Ирина Карповы из Башкирии, Константин и Светлана Польские из Ставропольского края, Сергей и Татьяна Поповы из Вологодской области, Дмитрий и Эльвира Тереховы из Курской области.
Также медалью ордена награждены жители Москвы Салимат Камбарова, Вероника Лебединская, Сергей Скворцов, Максим и Мария Марковы, Алексей и Нина Озеровы, Александр и Ольга Орешкины, Роман и Екатерина Реутовы, Павел и Вера Родины, а также семья Рыжак - Надежда и Константин.
Семья - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В России утвердили стратегию по реализации демографической политики
24 марта, 10:27
 
ОбществоМоскваРоссияВладимир ПутинСемьямногодетная семья
 
 
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