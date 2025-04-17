https://ria.ru/20250417/moskva-2011709516.html

Два жилых комплекса построили по реновации в районе Косино-Ухтомский

Два жилых комплекса построили по реновации в районе Косино-Ухтомский - РИА Новости, 17.04.2025

Два жилых комплекса построили по реновации в районе Косино-Ухтомский

Два жилых комплекса построили по программе реновации в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:07:00+03:00

2025-04-17T10:07:00+03:00

2025-04-17T10:07:00+03:00

москва

владислав овчинский

программа реновации в москве

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Два жилых комплекса построили по программе реновации в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Жилые комплексы расположены на улице Черное Озеро (дом 7 и дом 8), их общая площадь составляет более 20 тысяч квадратных метров."Суммарно в двух новых жилых комплексах предусмотрено 173 квартиры общей площадью более 104 тысяч квадратных метров. Шесть из них – для маломобильных жильцов – там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. В подъездах для удобства жителей смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи нежилые – в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.По его словам, на придомовой территории для жителей обустроили площадки для активного отдыха и спорта, также здесь установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.Недалеко от комплексов расположены автобусные остановки, детская поликлиника, магазины, кафе, Дом культуры, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250416/ovchinskiy-2011484890.html

https://ria.ru/20250411/efimov-2010702205.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, программа реновации в москве, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы