Два жилых комплекса построили по реновации в районе Косино-Ухтомский
Два жилых комплекса возвели в рамках реновации в районе Косино-Ухтомский
Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Два жилых комплекса построили по программе реновации в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Жилые комплексы расположены на улице Черное Озеро (дом 7 и дом 8), их общая площадь составляет более 20 тысяч квадратных метров.
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"Суммарно в двух новых жилых комплексах предусмотрено 173 квартиры общей площадью более 104 тысяч квадратных метров. Шесть из них – для маломобильных жильцов – там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. В подъездах для удобства жителей смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи нежилые – в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
По его словам, на придомовой территории для жителей обустроили площадки для активного отдыха и спорта, также здесь установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.
Недалеко от комплексов расположены автобусные остановки, детская поликлиника, магазины, кафе, Дом культуры, уточняется в сообщении.