Рейтинг@Mail.ru
Два жилых комплекса построили по реновации в районе Косино-Ухтомский - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/moskva-2011709516.html
Два жилых комплекса построили по реновации в районе Косино-Ухтомский
Два жилых комплекса построили по реновации в районе Косино-Ухтомский - РИА Новости, 17.04.2025
Два жилых комплекса построили по реновации в районе Косино-Ухтомский
Два жилых комплекса построили по программе реновации в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:07:00+03:00
2025-04-17T10:07:00+03:00
москва
владислав овчинский
программа реновации в москве
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909000174_0:26:2732:1562_1920x0_80_0_0_ecad41ef09c0a626054fe34e17e14daa.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Два жилых комплекса построили по программе реновации в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Жилые комплексы расположены на улице Черное Озеро (дом 7 и дом 8), их общая площадь составляет более 20 тысяч квадратных метров."Суммарно в двух новых жилых комплексах предусмотрено 173 квартиры общей площадью более 104 тысяч квадратных метров. Шесть из них – для маломобильных жильцов – там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. В подъездах для удобства жителей смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи нежилые – в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.По его словам, на придомовой территории для жителей обустроили площадки для активного отдыха и спорта, также здесь установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.Недалеко от комплексов расположены автобусные остановки, детская поликлиника, магазины, кафе, Дом культуры, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250416/ovchinskiy-2011484890.html
https://ria.ru/20250411/efimov-2010702205.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909000174_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c5f567ae015e0e2e204184c7d901f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, программа реновации в москве, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Программа реновации в Москве, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Два жилых комплекса построили по реновации в районе Косино-Ухтомский

Два жилых комплекса возвели в рамках реновации в районе Косино-Ухтомский

Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Два жилых комплекса построили по программе реновации в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Жилые комплексы расположены на улице Черное Озеро (дом 7 и дом 8), их общая площадь составляет более 20 тысяч квадратных метров.
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Жилой комплекс по программе реновации возвели на востоке Москвы
16 апреля, 10:10
"Суммарно в двух новых жилых комплексах предусмотрено 173 квартиры общей площадью более 104 тысяч квадратных метров. Шесть из них – для маломобильных жильцов – там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. В подъездах для удобства жителей смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи нежилые – в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
По его словам, на придомовой территории для жителей обустроили площадки для активного отдыха и спорта, также здесь установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.
Недалеко от комплексов расположены автобусные остановки, детская поликлиника, магазины, кафе, Дом культуры, уточняется в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Ефимов: на западе Москвы по реновации строят 13 ЖК на месте снесенных домов
11 апреля, 15:12
 
МоскваВладислав ОвчинскийПрограмма реновации в МосквеГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала