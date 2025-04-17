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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада" - РИА Новости, 17.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад у трёх населённых пунктов в Харьковской области и в ДНР, противник... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:39:00+03:00
2025-04-17T13:39:00+03:00
2025-04-17T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад у трёх населённых пунктов в Харьковской области и в ДНР, противник потерял до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполь Донецкой Народной Республики, Ольговка и Боровая Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус". Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада"
МО: ВСУ в зоне действия группировки Запад потеряли до 240 боевиков