https://ria.ru/20250417/mo-2011801031.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада" - РИА Новости, 17.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад у трёх населённых пунктов в Харьковской области и в ДНР, противник... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:39:00+03:00

2025-04-17T13:39:00+03:00

2025-04-17T13:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

харьковская область

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад у трёх населённых пунктов в Харьковской области и в ДНР, противник потерял до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполь Донецкой Народной Республики, Ольговка и Боровая Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус". Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

харьковская область

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, харьковская область