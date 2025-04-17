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Глава МИД Сирии встретился с делегацией МБНМ в Дамаске

Глава МИД Сирии встретился с делегацией МБНМ в Дамаске - РИА Новости, 17.04.2025

Глава МИД Сирии встретился с делегацией МБНМ в Дамаске

Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асад аш-Шейбани провел встречу с делегацией Международного беспристрастного и независимого механизма (МБНМ)... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T20:48:00+03:00

2025-04-17T20:48:00+03:00

2025-04-17T20:48:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асад аш-Шейбани провел встречу с делегацией Международного беспристрастного и независимого механизма (МБНМ) в столице САР Дамаске, сообщило в четверг официальное информационное агентство САНА. Международный беспристрастный и независимый механизм (МБНМ) осуществляет содействие проведению расследований в отношении лиц, которые несут ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву, совершенные в САР с марта 2011 года и их судебному преследованию. "Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Асаад аш-Шейбани провел в Дамаске встречу с делегацией Международного беспристрастного и независимого механизма (МБНМ) во главе с Робертом Пети", - говорится в сообщении агентства. В ходе переговоров стороны подчеркнули ответственность переходного правительства ввиду необходимости восстановления безопасности в стране и обеспечения беспрепятственного возвращения перемещенных лиц на родину, отметив необходимость уменьшить количество санкций, мешающих благоустройству Сирии. "Односторонние принудительные меры и санкции, введенные в отношении Сирии, напрямую препятствуют процессу переходного правосудия, усилиям по институциональным реформам и восстановлению жизненно важных секторов, которые являются важнейшими столпами достижения устойчивого мира и справедливости", - цитирует заявление аш-Шейбани агентство. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250411/oon-2010823772.html

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в мире, сирия, дамаск (город), башар асад, ахмед аш-шараа