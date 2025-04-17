https://ria.ru/20250417/mid-2011894083.html

МИД России прокомментировал приостановку запрета деятельности "Талибана"

МИД России прокомментировал приостановку запрета деятельности "Талибана" - РИА Новости, 17.04.2025

МИД России прокомментировал приостановку запрета деятельности "Талибана"

Приостановка запрета деятельности "Талибана" Верховным судом РФ открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом в интересах российского и... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:44:00+03:00

2025-04-17T18:44:00+03:00

2025-04-17T18:44:00+03:00

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кабул (город)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Приостановка запрета деятельности "Талибана" Верховным судом РФ открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом в интересах российского и афганского народов, заявили в МИД РФ. "Снятие террористического статуса с движения "Талибан"... открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов. Россия нацелена на выстраивание взаимовыгодных связей с Афганистаном во всех областях, включая борьбу с наркотиками и терроризмом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250417/taliban-2011885069.html

россия

кабул (город)

афганистан

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в мире, россия, кабул (город), афганистан, талибан