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В Махачкале обрушились стены и крыши частных домов из-за дождей - РИА Новости, 17.04.2025
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14:10 17.04.2025 (обновлено: 14:24 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/makhachkala-2011809358.html
В Махачкале обрушились стены и крыши частных домов из-за дождей
В Махачкале обрушились стены и крыши частных домов из-за дождей - РИА Новости, 17.04.2025
В Махачкале обрушились стены и крыши частных домов из-за дождей
Стены и части крыши двух домов обрушились на улице Цимлянской в Махачкале в результате продолжительных дождей, сообщил глава города Юсуп Умавов в своем... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:10:00+03:00
2025-04-17T14:24:00+03:00
кировский район
махачкала
юсуп умавов
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МАХАЧКАЛА, 17 апр - РИА Новости. Стены и части крыши двух домов обрушились на улице Цимлянской в Махачкале в результате продолжительных дождей, сообщил глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.Обильные дожди прошли в Махачкале 15-16 апреля. В администрации города сообщали, что за 12 часов выпало 46 миллиметров осадков – в 2,5 раза больше, чем средняя месячная норма для апреля, и вековой максимум по осадкам, установленный в Махачкале."Сегодня также посетил улицу Цимлянскую, где произошло обрушение стен и части крыши в двух частных домах. Пообщался с пострадавшими и обсудил сложившуюся ситуацию", – написал Умавов.По его словам, в Кировском районе Махачкалы, на улице в районе реки Тарнаирка, произошло подтопление частных домовладений. Продолжаются работы по откачке воды. Умавов отметил, что определяется комплекс мер для оперативного решения проблемы и предотвращения подобных случаев в будущем.
https://ria.ru/20250415/vilfand-2011270355.html
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кировский район
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кировский район, махачкала, юсуп умавов
Кировский район, Махачкала, Юсуп Умавов
В Махачкале обрушились стены и крыши частных домов из-за дождей

В Махачкале обрушились стены и крыши частных домов из-за рекордных дождей

© Фото : Юсуп Умавов/TelegramПоследствия обрушения стены и части крыши дома на улице Цимлянской в Махачкале. 17 апреля 2025
Последствия обрушения стены и части крыши дома на улице Цимлянской в Махачкале. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Юсуп Умавов/Telegram
Последствия обрушения стены и части крыши дома на улице Цимлянской в Махачкале. 17 апреля 2025
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МАХАЧКАЛА, 17 апр - РИА Новости. Стены и части крыши двух домов обрушились на улице Цимлянской в Махачкале в результате продолжительных дождей, сообщил глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.
Обильные дожди прошли в Махачкале 15-16 апреля. В администрации города сообщали, что за 12 часов выпало 46 миллиметров осадков – в 2,5 раза больше, чем средняя месячная норма для апреля, и вековой максимум по осадкам, установленный в Махачкале.
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"Сегодня также посетил улицу Цимлянскую, где произошло обрушение стен и части крыши в двух частных домах. Пообщался с пострадавшими и обсудил сложившуюся ситуацию", – написал Умавов.
По его словам, в Кировском районе Махачкалы, на улице в районе реки Тарнаирка, произошло подтопление частных домовладений. Продолжаются работы по откачке воды. Умавов отметил, что определяется комплекс мер для оперативного решения проблемы и предотвращения подобных случаев в будущем.
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Кировский районМахачкалаЮсуп Умавов
 
 
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