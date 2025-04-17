https://ria.ru/20250417/makhachkala-2011809358.html

В Махачкале обрушились стены и крыши частных домов из-за дождей

В Махачкале обрушились стены и крыши частных домов из-за дождей - РИА Новости, 17.04.2025

В Махачкале обрушились стены и крыши частных домов из-за дождей

Стены и части крыши двух домов обрушились на улице Цимлянской в Махачкале в результате продолжительных дождей, сообщил глава города Юсуп Умавов в своем... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:10:00+03:00

2025-04-17T14:10:00+03:00

2025-04-17T14:24:00+03:00

кировский район

махачкала

юсуп умавов

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МАХАЧКАЛА, 17 апр - РИА Новости. Стены и части крыши двух домов обрушились на улице Цимлянской в Махачкале в результате продолжительных дождей, сообщил глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.Обильные дожди прошли в Махачкале 15-16 апреля. В администрации города сообщали, что за 12 часов выпало 46 миллиметров осадков – в 2,5 раза больше, чем средняя месячная норма для апреля, и вековой максимум по осадкам, установленный в Махачкале."Сегодня также посетил улицу Цимлянскую, где произошло обрушение стен и части крыши в двух частных домах. Пообщался с пострадавшими и обсудил сложившуюся ситуацию", – написал Умавов.По его словам, в Кировском районе Махачкалы, на улице в районе реки Тарнаирка, произошло подтопление частных домовладений. Продолжаются работы по откачке воды. Умавов отметил, что определяется комплекс мер для оперативного решения проблемы и предотвращения подобных случаев в будущем.

https://ria.ru/20250415/vilfand-2011270355.html

https://ria.ru/20250416/tishkovets-2011496411.html

кировский район

махачкала

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кировский район, махачкала, юсуп умавов