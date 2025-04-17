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Гросси назвал угрозы ударов по ядерным объектам Ирана неприемлемыми - РИА Новости, 17.04.2025
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16:48 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/magate-2011866099.html
Гросси назвал угрозы ударов по ядерным объектам Ирана неприемлемыми
Гросси назвал угрозы ударов по ядерным объектам Ирана неприемлемыми - РИА Новости, 17.04.2025
Гросси назвал угрозы ударов по ядерным объектам Ирана неприемлемыми
Генеральный директор Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе своего визита в Тегеран назвал "неприемлемыми" угрозы о нанесении ударов по... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:48:00+03:00
2025-04-17T16:48:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 17 апр – РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе своего визита в Тегеран назвал "неприемлемыми" угрозы о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду находился с визитом в Тегеране. Он провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Он также посетил выставку достижений Ирана в сфере атомной промышленности. Глава МАГАТЭ по итогам визита в Иран подчеркнул, что агентство собирается сыграть роль в достижении положительного результата в переговорах между Тегераном и Вашингтоном. "МАГАТЭ всегда подчеркивало, что угрозы в отношении ядерных объектов Ирана неприемлемы и что атаки, о которых говорят, могут не только усугубить имеющиеся проблемы, но и создать более серьёзные экологические последствия", - сказал Гросси, слова которого приводит иранское госагентство IRIB. Визит Гросси в Тегеран состоялся на фоне серии непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана, первый раунд которых состоялся 12 апреля в Маскате. По словам участников, встреча прошла в конструктивной и спокойной атмосфере. Согласно заявлению иранского МИД, второй раунд запланирован на 19 апреля в Омане. Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с Вашингтоном, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250412/iran-2010946703.html
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в мире, цены на нефть, иран, тегеран (город), вашингтон (штат), рафаэль гросси, аббас аракчи, али хаменеи, магатэ
В мире, Цены на нефть, Иран, Тегеран (город), Вашингтон (штат), Рафаэль Гросси, Аббас Аракчи, Али Хаменеи, МАГАТЭ
Гросси назвал угрозы ударов по ядерным объектам Ирана неприемлемыми

Глава МАГАТЭ Гросси: угрозы нанести удары по ядерным объектам Ирана неприемлемы

© AP Photo / Hamid Foroutan Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Hamid Foroutan
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 апр – РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе своего визита в Тегеран назвал "неприемлемыми" угрозы о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду находился с визитом в Тегеране. Он провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Он также посетил выставку достижений Ирана в сфере атомной промышленности. Глава МАГАТЭ по итогам визита в Иран подчеркнул, что агентство собирается сыграть роль в достижении положительного результата в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.
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"МАГАТЭ всегда подчеркивало, что угрозы в отношении ядерных объектов Ирана неприемлемы и что атаки, о которых говорят, могут не только усугубить имеющиеся проблемы, но и создать более серьёзные экологические последствия", - сказал Гросси, слова которого приводит иранское госагентство IRIB.
Визит Гросси в Тегеран состоялся на фоне серии непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана, первый раунд которых состоялся 12 апреля в Маскате. По словам участников, встреча прошла в конструктивной и спокойной атмосфере. Согласно заявлению иранского МИД, второй раунд запланирован на 19 апреля в Омане.
Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с Вашингтоном, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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