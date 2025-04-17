https://ria.ru/20250417/magate-2011866099.html

Гросси назвал угрозы ударов по ядерным объектам Ирана неприемлемыми

Гросси назвал угрозы ударов по ядерным объектам Ирана неприемлемыми - РИА Новости, 17.04.2025

Гросси назвал угрозы ударов по ядерным объектам Ирана неприемлемыми

Генеральный директор Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе своего визита в Тегеран назвал "неприемлемыми" угрозы о нанесении ударов по... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:48:00+03:00

2025-04-17T16:48:00+03:00

2025-04-17T16:48:00+03:00

в мире

цены на нефть

иран

тегеран (город)

вашингтон (штат)

рафаэль гросси

аббас аракчи

али хаменеи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266858_0:207:2000:1332_1920x0_80_0_0_dff11d5f549592540979c57dda43cc00.jpg

ТЕГЕРАН, 17 апр – РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе своего визита в Тегеран назвал "неприемлемыми" угрозы о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду находился с визитом в Тегеране. Он провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Он также посетил выставку достижений Ирана в сфере атомной промышленности. Глава МАГАТЭ по итогам визита в Иран подчеркнул, что агентство собирается сыграть роль в достижении положительного результата в переговорах между Тегераном и Вашингтоном. "МАГАТЭ всегда подчеркивало, что угрозы в отношении ядерных объектов Ирана неприемлемы и что атаки, о которых говорят, могут не только усугубить имеющиеся проблемы, но и создать более серьёзные экологические последствия", - сказал Гросси, слова которого приводит иранское госагентство IRIB. Визит Гросси в Тегеран состоялся на фоне серии непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана, первый раунд которых состоялся 12 апреля в Маскате. По словам участников, встреча прошла в конструктивной и спокойной атмосфере. Согласно заявлению иранского МИД, второй раунд запланирован на 19 апреля в Омане. Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с Вашингтоном, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250412/iran-2010946703.html

https://ria.ru/20250409/iran-2010315111.html

иран

тегеран (город)

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, иран, тегеран (город), вашингтон (штат), рафаэль гросси, аббас аракчи, али хаменеи, магатэ