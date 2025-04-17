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В Ленинградской области задержали ревнивца, с ружьем остановившего автобус
В Ленинградской области задержали ревнивца, с ружьем остановившего автобус - РИА Новости, 17.04.2025
В Ленинградской области задержали ревнивца, с ружьем остановившего автобус
Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, предположительно, с ружьем остановил автобус, приревновав ехавшую там подругу к его пассажирам,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:12:00+03:00
2025-04-17T10:12:00+03:00
2025-04-17T10:12:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, предположительно, с ружьем остановил автобус, приревновав ехавшую там подругу к его пассажирам, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее в понедельник в полицию Выборгского района Ленобласти обратился водитель рейсового автобуса Зеленогорск – Озерки, дорогу которому на Приморском шоссе вечером перегородил BMW. Его водитель под угрозой ружья вынудил водителя открыть двери, вывел из салона женщину и уехал. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. Как установили оперативники, участниками инцидента стали 45-летний агент по недвижимости и его 41-летняя подруга. "Как выяснилось, причиной вооруженной выходки стала ревность. Узнав, что благоверная возвращается поздно домой с работы на автобусе, в котором много мужчин-пассажиров, ревнивец решил снять ее с рейса", – рассказали в полиции. Накануне мужчину задержали у себя дома, обнаруженный там же самозарядный гладкоствольный карабин "Сайга-410К" направлен на экспертизу, заключают в ГУМВД.
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происшествия, авто, ленинградская область, выборгский район, зеленогорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), bmw ag, bmw 1
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Выборгский район, Зеленогорск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), BMW AG, BMW 1
В Ленинградской области задержали ревнивца, с ружьем остановившего автобус
В Ленинградской области задержали остановившего ружьем автобус из ревности