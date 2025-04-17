https://ria.ru/20250417/lavrov-2011922474.html

Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Лавров провел телефонный разговор с Рубио - РИА Новости, 17.04.2025

Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, который проинформировал о прошедших в Париже контактах с Украиной и... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T21:51:00+03:00

2025-04-17T21:51:00+03:00

2025-04-17T22:03:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, который проинформировал о прошедших в Париже контактах с Украиной и представителями европейских стран, сообщили в МИД РФ."Семнадцатого апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе разговора было подчеркнуто, что данные контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге.В ведомстве добавили, что Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса."Министр и госсекретарь условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете панируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе", - заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20250415/lavrov_obschee-2011267156.html

https://ria.ru/20250417/rubio-2011913572.html

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россия, сша, париж, сергей лавров, марко рубио, стив уиткофф, в мире