Лавров провел телефонный разговор с Рубио
МИД РФ: Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, который проинформировал о прошедших в Париже контактах с Украиной и представителями европейских стран, сообщили в МИД РФ.
"Семнадцатого апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе разговора было подчеркнуто, что данные контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
В ведомстве добавили, что Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса.
"Министр и госсекретарь условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете панируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе", - заключили в МИД РФ.
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