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Лавров провел телефонный разговор с Рубио - РИА Новости, 17.04.2025
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21:51 17.04.2025 (обновлено: 22:03 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/lavrov-2011922474.html
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Лавров провел телефонный разговор с Рубио - РИА Новости, 17.04.2025
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, который проинформировал о прошедших в Париже контактах с Украиной и... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T21:51:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, который проинформировал о прошедших в Париже контактах с Украиной и представителями европейских стран, сообщили в МИД РФ."Семнадцатого апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе разговора было подчеркнуто, что данные контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге.В ведомстве добавили, что Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса."Министр и госсекретарь условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете панируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе", - заключили в МИД РФ.
https://ria.ru/20250415/lavrov_obschee-2011267156.html
https://ria.ru/20250417/rubio-2011913572.html
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россия, сша, париж, сергей лавров, марко рубио, стив уиткофф, в мире
Россия, США, Париж, Сергей Лавров, Марко Рубио, Стив Уиткофф, В мире
Лавров провел телефонный разговор с Рубио

МИД РФ: Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, который проинформировал о прошедших в Париже контактах с Украиной и представителями европейских стран, сообщили в МИД РФ.
"Семнадцатого апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе разговора было подчеркнуто, что данные контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
В ведомстве добавили, что Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса.
"Министр и госсекретарь условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете панируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе", - заключили в МИД РФ.
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РоссияСШАПарижСергей ЛавровМарко РубиоСтив УиткоффВ мире
 
 
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