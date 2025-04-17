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Лавров посетит Узбекистан 22 — 23 апреля
Лавров посетит Узбекистан 22 — 23 апреля - РИА Новости, 17.04.2025
Лавров посетит Узбекистан 22 — 23 апреля
Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Узбекистан в период с 22 по 23 апреля, проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД этой... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:58:00+03:00
2025-04-17T12:58:00+03:00
2025-04-17T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Узбекистан в период с 22 по 23 апреля, проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД этой страны Бахтиёром Саидовым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В период с 22 по 23 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с официальным визитом Узбекистан. В ходе пребывания в Ташкенте запланирована беседа с президентом республики Узбекистан, также обстоятельные переговоры с министром иностранных дел этой страны ", - сказала она в ходе брифинга. Основное внимание на переговорах будет уделено дальнейшему развитию стратегического сотрудничества Москвы и Ташкента, региональной безопасности и взаимодействию на площадках международных организаций
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россия, ташкент, сергей лавров, шавкат мирзиеев, мария захарова, узбекистан, в мире
Россия, Ташкент, Сергей Лавров, Шавкат Мирзиеев, Мария Захарова, Узбекистан, В мире
Лавров посетит Узбекистан 22 — 23 апреля
Захарова: Лавров 22 — 23 апреля посетит Узбекистан