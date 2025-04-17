Стали известны новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"
Исполнители теракта в "Крокусе" познакомились за несколько дней до атаки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле"
Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" познакомились друг с другом лишь за несколько дней до нападения, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.
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"Они встретились в Москве всего за несколько дней до нападения, приехав из разных мест. Мой подзащитный приехал из Новосибирска. До этого их координировали отдельно по переписке в Telegram", — рассказал собеседник агентства.
Исполнителей теракта в "Крокусе" признали вменяемыми
14 апреля, 05:26
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Как сообщил тогда президент Владимир Путин, они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ Александр Бортников.
По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четверым предполагаемым исполнителям изначально предъявили обвинение в совершении теракта, а позже — еще и в участии в террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном обороте оружия.
Позже из Дагестана в Москву этапировали еще пятерых фигурантов — четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Их обвиняют в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта, а также в планировании теракта в Каспийске.
В начале ноября стало известно об аресте еще двух подозреваемых, им вменяют незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".