https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html

Стали известны новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"

Стали известны новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 17.04.2025

Стали известны новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"

Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" познакомились друг с другом лишь за несколько дней до нападения, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T05:25:00+03:00

2025-04-17T05:25:00+03:00

2025-04-17T15:20:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

новосибирск

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" познакомились друг с другом лишь за несколько дней до нападения, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов. "Они встретились в Москве всего за несколько дней до нападения, приехав из разных мест. Мой подзащитный приехал из Новосибирска. До этого их координировали отдельно по переписке в Telegram", — рассказал собеседник агентства. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Как сообщил тогда президент Владимир Путин, они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы.Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ Александр Бортников.По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четверым предполагаемым исполнителям изначально предъявили обвинение в совершении теракта, а позже — еще и в участии в террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном обороте оружия.Позже из Дагестана в Москву этапировали еще пятерых фигурантов — четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Их обвиняют в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта, а также в планировании теракта в Каспийске.В начале ноября стало известно об аресте еще двух подозреваемых, им вменяют незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

https://ria.ru/20250414/krokus-2011072337.html

https://ria.ru/20250322/sk-2006631620.html

https://ria.ru/20250405/pasport-2009559106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, новосибирск, красногорск, крокус сити холл