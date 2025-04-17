https://ria.ru/20250417/kosmos-2011710921.html

Дмитриев заявил о все более реальной возможности полета на Марс

Дмитриев заявил о все более реальной возможности полета на Марс - РИА Новости, 17.04.2025

Дмитриев заявил о все более реальной возможности полета на Марс

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T00:58:00+03:00

2025-04-17T00:58:00+03:00

2025-04-17T00:58:00+03:00

наука

марс

россия

саудовская аравия

кирилл дмитриев

владимир путин

илон маск

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что возможность полета на Марс становится "всё более реальной" после того, как российский президент Владимир Путин сравнил главу SpaceX Илона Маска с конструктором Сергеем Королевым. Путин в среду в ходе общения со студентами МГТУ имени Баумана сравнил Маска с Королевым, отметив, что американский предприниматель грезит о Марсе. "Это становится всё более реальным", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прикрепив к публикации компьютерный видеоролик, в котором, предположительно, показан ракетный полет на Марс с участием представителей России, Саудовской Аравии и США. Ниже Дмитриев поделился публикацией блогера Марио Науфала с видеозаписью, на которой Путин сравнивает Маска с Королевым.

https://ria.ru/20250415/mars-2011389232.html

https://ria.ru/20250408/nasa-2009936239.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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