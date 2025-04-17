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Дмитриев заявил о все более реальной возможности полета на Марс - РИА Новости, 17.04.2025
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Наука
 
00:58 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/kosmos-2011710921.html
Дмитриев заявил о все более реальной возможности полета на Марс
Дмитриев заявил о все более реальной возможности полета на Марс - РИА Новости, 17.04.2025
Дмитриев заявил о все более реальной возможности полета на Марс
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T00:58:00+03:00
2025-04-17T00:58:00+03:00
наука
марс
россия
саудовская аравия
кирилл дмитриев
владимир путин
илон маск
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что возможность полета на Марс становится "всё более реальной" после того, как российский президент Владимир Путин сравнил главу SpaceX Илона Маска с конструктором Сергеем Королевым. Путин в среду в ходе общения со студентами МГТУ имени Баумана сравнил Маска с Королевым, отметив, что американский предприниматель грезит о Марсе. "Это становится всё более реальным", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прикрепив к публикации компьютерный видеоролик, в котором, предположительно, показан ракетный полет на Марс с участием представителей России, Саудовской Аравии и США. Ниже Дмитриев поделился публикацией блогера Марио Науфала с видеозаписью, на которой Путин сравнивает Маска с Королевым.
https://ria.ru/20250415/mars-2011389232.html
https://ria.ru/20250408/nasa-2009936239.html
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марс, россия, саудовская аравия, кирилл дмитриев, владимир путин, илон маск, российский фонд прямых инвестиций, spacex, мгту имени баумана, космос - риа наука
Наука, Марс, Россия, Саудовская Аравия, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Илон Маск, Российский фонд прямых инвестиций, SpaceX, МГТУ имени Баумана, Космос - РИА Наука
Дмитриев заявил о все более реальной возможности полета на Марс

Дмитриев считает более реальным полет на Марс после слов Путина о Маске

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что возможность полета на Марс становится "всё более реальной" после того, как российский президент Владимир Путин сравнил главу SpaceX Илона Маска с конструктором Сергеем Королевым.
Путин в среду в ходе общения со студентами МГТУ имени Баумана сравнил Маска с Королевым, отметив, что американский предприниматель грезит о Марсе.
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"Это становится всё более реальным", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прикрепив к публикации компьютерный видеоролик, в котором, предположительно, показан ракетный полет на Марс с участием представителей России, Саудовской Аравии и США.
Ниже Дмитриев поделился публикацией блогера Марио Науфала с видеозаписью, на которой Путин сравнивает Маска с Королевым.
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НаукаМарсРоссияСаудовская АравияКирилл ДмитриевВладимир ПутинИлон МаскРоссийский фонд прямых инвестицийSpaceXМГТУ имени БауманаКосмос - РИА Наука
 
 
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