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Оппозиция в Южной Корее призвала возобновить прямые рейсы с Россией - РИА Новости, 17.04.2025
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16:12 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/koreya-2011847448.html
Оппозиция в Южной Корее призвала возобновить прямые рейсы с Россией
Оппозиция в Южной Корее призвала возобновить прямые рейсы с Россией - РИА Новости, 17.04.2025
Оппозиция в Южной Корее призвала возобновить прямые рейсы с Россией
Главная оппозиционная партия Южной Кореи продвигает возобновление прямых авиарейсов с Россией, сообщила в четверг газета "Хангук ильбо" со ссылкой на... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:12:00+03:00
2025-04-17T16:12:00+03:00
в мире
южная корея
россия
сеул
георгий зиновьев
korean air
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СЕУЛ, 17 апр - РИА Новости. Главная оппозиционная партия Южной Кореи продвигает возобновление прямых авиарейсов с Россией, сообщила в четверг газета "Хангук ильбо" со ссылкой на представляющего "Объединенную демократическую партию" (ОДП) члена парламентского комитета по земле и транспорту Чон Ён Ги. "Мы довели до (национального авиаперевозчика Южной Кореи - ред.) Korean Air желание российской стороны провести консультации по вопросу возобновления прямых рейсов (главный международный аэропорт Сеула - ред.) Инчхон-Москва... Учитывая ситуацию с выборами президента (Южной Кореи, назначенными на 3 июня - ред.), полноценные консультации будут проблематичны, но, когда закончатся военные действия на Украине, и мы захотим развивать Северный морской путь, нам необходимо будет улучшать отношения с Россией, поэтому мы сейчас на этапе подготовки", - приводит издание слова депутата. Чон Ён Ги также сказал "Хангук ильбо", что, когда вопрос с возобновлением авиасообщения будет проработан, он доложит об итогах бывшему главе "Объединенной демократической партии" Ли Чжэ Мёну, выдвинувшему недавно свою кандидатуру на президентских выборах. Согласно всем последним социологическим опросам, Ли Чжэ Мён является бесспорным лидером президентской гонки. Издание обращает внимание, что под его председательством ОДП инициировала принятие специального закона о развитии Северного морского пути и может включить "стратегический подход к сотрудничеству с Россией" в список предвыборных обещаний своего кандидата на президентское кресло. Ранее Ли Чжэ Мён уже заявлял о необходимости "хорошо управлять отношениями с Китаем и Россией". Посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев в интервью южнокорейским СМИ неоднократно заявлял о желании как можно скорее возобновить прямое авиасообщение, отсутствие которого затрудняет общение между гражданами двух стран. Он отмечал, что эту ситуацию нужно исправить, однако со стороны корейских партнеров не наблюдается "особого желания". Российский посол 3 апреля также призвал возобновить работу межправительственной комиссии, форума межрегионального сотрудничества и межпарламентские контакты. По его словам, восстановление полноформатного диалога способствовало бы решению существующих проблем.
https://ria.ru/20250415/koreya-2011388386.html
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в мире, южная корея, россия, сеул, георгий зиновьев, korean air
В мире, Южная Корея, Россия, Сеул, Георгий Зиновьев, Korean Air
Оппозиция в Южной Корее призвала возобновить прямые рейсы с Россией

Оппозиция Южной Кореи призвала возобновить прямые рейсы с Москвой

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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СЕУЛ, 17 апр - РИА Новости. Главная оппозиционная партия Южной Кореи продвигает возобновление прямых авиарейсов с Россией, сообщила в четверг газета "Хангук ильбо" со ссылкой на представляющего "Объединенную демократическую партию" (ОДП) члена парламентского комитета по земле и транспорту Чон Ён Ги.
"Мы довели до (национального авиаперевозчика Южной Кореи - ред.) Korean Air желание российской стороны провести консультации по вопросу возобновления прямых рейсов (главный международный аэропорт Сеула - ред.) Инчхон-Москва... Учитывая ситуацию с выборами президента (Южной Кореи, назначенными на 3 июня - ред.), полноценные консультации будут проблематичны, но, когда закончатся военные действия на Украине, и мы захотим развивать Северный морской путь, нам необходимо будет улучшать отношения с Россией, поэтому мы сейчас на этапе подготовки", - приводит издание слова депутата.
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Чон Ён Ги также сказал "Хангук ильбо", что, когда вопрос с возобновлением авиасообщения будет проработан, он доложит об итогах бывшему главе "Объединенной демократической партии" Ли Чжэ Мёну, выдвинувшему недавно свою кандидатуру на президентских выборах.
Согласно всем последним социологическим опросам, Ли Чжэ Мён является бесспорным лидером президентской гонки. Издание обращает внимание, что под его председательством ОДП инициировала принятие специального закона о развитии Северного морского пути и может включить "стратегический подход к сотрудничеству с Россией" в список предвыборных обещаний своего кандидата на президентское кресло. Ранее Ли Чжэ Мён уже заявлял о необходимости "хорошо управлять отношениями с Китаем и Россией".
Посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев в интервью южнокорейским СМИ неоднократно заявлял о желании как можно скорее возобновить прямое авиасообщение, отсутствие которого затрудняет общение между гражданами двух стран. Он отмечал, что эту ситуацию нужно исправить, однако со стороны корейских партнеров не наблюдается "особого желания". Российский посол 3 апреля также призвал возобновить работу межправительственной комиссии, форума межрегионального сотрудничества и межпарламентские контакты. По его словам, восстановление полноформатного диалога способствовало бы решению существующих проблем.
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