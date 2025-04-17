https://ria.ru/20250417/katar-2011800252.html

Посол Катара рассказал об инвестициях Дохи в российскую экономику

Посол Катара рассказал об инвестициях Дохи в российскую экономику - РИА Новости, 17.04.2025

Посол Катара рассказал об инвестициях Дохи в российскую экономику

Инвестиционное управление Катара (суверенный фонд) вложил в экономику России более 13 миллиардов долларов, основные инвестиции приходятся на компанию... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:44:00+03:00

2025-04-17T13:44:00+03:00

2025-04-17T13:44:00+03:00

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ДОХА, 17 апр - РИА Новости. Инвестиционное управление Катара (суверенный фонд) вложил в экономику России более 13 миллиардов долларов, основные инвестиции приходятся на компанию "Роснефть", а также аэропорты "Пулково" и "Внуково", сообщил катарскому агентству новостей QNA посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани. "Более 13 миллиардов долларов составляет объем инвестиций Инвестиционного управления Катара в России, в том числе 18,9% - это вложения в компанию "Роснефть", 24,99% - в проект скоростной автомобильной дороги в Санкт-Петербурге, 25% - в аэропорт "Пулково" и столько же процентов - доля инвестиций Катара в аэропорту "Внуково", - рассказал посол по случаю визита в РФ эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Кроме того, по словам посла, стоимость проектов, осуществляемых совместно Инвестиционным управлением Катара и Российским фондом прямых инвестиций, достигла одного миллиарда долларов, а в эмирате в настоящее время работают 108 российских компаний, при этом шесть из них на 100% принадлежат российским гражданам. Как сообщило QNA, эмир страны отправился утром в четверг в Россию с официальным визитом, во время которого собирается обсудить развитие сотрудничества между двумя странами в различных областях.

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цены на нефть, катар, россия, тамим бен хамад аль тани, роснефть, пулково (аэропорт), российский фонд прямых инвестиций, в мире