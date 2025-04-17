https://ria.ru/20250417/general-2011797501.html
Защита генерала Шамарина не будет обжаловать срок
Защита генерала Шамарина не будет обжаловать срок - РИА Новости, 17.04.2025
Защита генерала Шамарина не будет обжаловать срок
Защита начальника главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина не будет обжаловать приговор, заявил РИА Новости его... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:29:00+03:00
2025-04-17T13:29:00+03:00
2025-04-17T13:37:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Защита начальника главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина не будет обжаловать приговор, заявил РИА Новости его адвокат Владимир Шелупахин."Приговором довольны, обжаловать не будем", - сказал адвокат.Московский гарнизонный военный суд приговорил Шамарина к 7 годам колонии строгого режима за получение взяток. Также его лишили звания "генерал-лейтенант" и конфисковали почти 36 миллионов рублей.Гособвинитель просил назначить 12 лет колонии строгого режима и штраф в 108 миллионов рублей (троекратный размер взятки).Шамарин признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходило в особом порядке, то есть без исследования доказательств.По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц "Телты" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.
https://ria.ru/20250417/shamarin-2011790559.html
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происшествия, россия, вадим шамарин, московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Россия, Вадим Шамарин, Московский гарнизонный военный суд
Защита генерала Шамарина не будет обжаловать срок
Защита генерала Шамарина не будет обжаловать семилетний срок в колонии
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Защита начальника главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина не будет обжаловать приговор, заявил РИА Новости его адвокат Владимир Шелупахин.
"Приговором довольны, обжаловать не будем", - сказал адвокат.
Московский гарнизонный военный суд
приговорил Шамарина
к 7 годам колонии строгого режима за получение взяток. Также его лишили звания "генерал-лейтенант" и конфисковали почти 36 миллионов рублей.
Гособвинитель просил назначить 12 лет колонии строгого режима и штраф в 108 миллионов рублей (троекратный размер взятки).
Шамарин признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходило в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц "Телты" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.