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Турция стремится к завершению конфликта на Украине, заявил Эрдоган
Турция стремится к завершению конфликта на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 17.04.2025
Турция стремится к завершению конфликта на Украине, заявил Эрдоган
Турция стремится к завершению конфликта на Украине справедливым миром, заявил в четверг президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии выпуска РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:20:00+03:00
2025-04-17T16:20:00+03:00
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АНКАРА, 17 апр – РИА Новости. Турция стремится к завершению конфликта на Украине справедливым миром, заявил в четверг президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии выпуска курсантов формирования специального назначения. "Мы не хотим, чтобы в нашем регионе, который уже много лет страдает от нестабильности и конфликтов, возникали новые кризисы", - заявил турецкий лидер, выступая в режиме онлайн, его слова приводит канцелярия. По его словам, благодаря трансграничным операциям, которые ВС Турции проводят на севере Сирии и в Ираке, страна приблизились к полному искоренению терроризма. "Сейчас мы приступаем к следующему этапу", - добавил Эрдоган. "Турция стремится к прекращению резни в Газе, установлению мира в Сирии, которого она ждала 14 лет, и завершению войны между Россией и Украиной справедливым миром", - подчеркнул глава республики.
https://ria.ru/20250415/turtsiya-2011446628.html
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в мире, турция, украина, сирия, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Украина, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция стремится к завершению конфликта на Украине, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция стремится к завершению конфликта на Украине справедливым миром