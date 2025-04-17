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Торговые войны разрушают мировой экономический порядок, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 17.04.2025
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17:38 17.04.2025 (обновлено: 18:41 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/ekonomika-2011881480.html
Торговые войны разрушают мировой экономический порядок, заявил Си Цзиньпин
Торговые войны разрушают мировой экономический порядок, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 17.04.2025
Торговые войны разрушают мировой экономический порядок, заявил Си Цзиньпин
Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и разрушают мировой экономический порядок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:38:00+03:00
2025-04-17T18:41:00+03:00
китай
сша
камбоджа
си цзиньпин
хун сен
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ПЕКИН, 17 апр - РИА Новости. Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и разрушают мировой экономический порядок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем сената Камбоджи Хун Сеном в Пномпене. "Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и разрушают мировой экономический порядок. Странам необходимо сплотиться, твёрдо удерживать в своих руках вопросы национальной безопасности и права на собственное развитие, придерживаться принципов взаимного уважения, взаимной выгоды и общего развития, а также совместно строить сообщество единой судьбы человечества", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. "Унилатерализм и гегемонизм не находят поддержки, и ни одна страна не хочет возвращаться к изоляции", - добавил он.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250414/torgovlya-2011264562.html
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китай, сша, камбоджа, си цзиньпин, хун сен, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Камбоджа, Си Цзиньпин, Хун Сен, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Торговые войны разрушают мировой экономический порядок, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 апр - РИА Новости. Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и разрушают мировой экономический порядок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем сената Камбоджи Хун Сеном в Пномпене.
"Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и разрушают мировой экономический порядок. Странам необходимо сплотиться, твёрдо удерживать в своих руках вопросы национальной безопасности и права на собственное развитие, придерживаться принципов взаимного уважения, взаимной выгоды и общего развития, а также совместно строить сообщество единой судьбы человечества", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
"Унилатерализм и гегемонизм не находят поддержки, и ни одна страна не хочет возвращаться к изоляции", - добавил он.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Глава Минфина США допустил разрыв торговых отношений с Китаем
14 апреля, 23:53
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Кремле прокомментировали обострение торговой войны между США и Китаем
10 апреля, 13:30
 
КитайСШАКамбоджаСи ЦзиньпинХун СенДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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