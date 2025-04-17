https://ria.ru/20250417/durov-2011893931.html

Дуров рассказал, сколько Telegram тратит на соблюдение законов

Дуров рассказал, сколько Telegram тратит на соблюдение законов - РИА Новости, 17.04.2025

Дуров рассказал, сколько Telegram тратит на соблюдение законов

Ежегодно Telegram тратит "миллионы долларов" на обеспечение соблюдения законов по всему миру, написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:42:00+03:00

2025-04-17T18:42:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ежегодно Telegram тратит "миллионы долларов" на обеспечение соблюдения законов по всему миру, написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. "Telegram - второе по популярности приложение для обмена сообщениями в мире. Каждый год мы тратим миллионы долларов на обеспечение соблюдения законов по всему миру", - сказал он. По его словам, в частности, мессенджер всегда начинает готовиться к соблюдению законов Евросоюза за несколько лет до их вступления в силу.Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции.В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.Как ранее в четверг сообщил РИА Новости адвокат Дурова Давид-Оливье Камински, расследование по делу против основателя Telegram во Франции продолжается, но дела идут все "лучше и лучше". При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения предпринимателя, который покинул Францию 15 марта и направился в Дубай. Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа, судебный контроль в его отношении был приостановлен до 7 апреля.

https://ria.ru/20250417/durov-1968735141.html

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