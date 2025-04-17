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Дуров прокомментировал слухи о связи задержания с изменениями в Telegram - РИА Новости, 17.04.2025
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18:36 17.04.2025 (обновлено: 18:54 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/durov-2011892146.html
Дуров прокомментировал слухи о связи задержания с изменениями в Telegram
Дуров прокомментировал слухи о связи задержания с изменениями в Telegram - РИА Новости, 17.04.2025
Дуров прокомментировал слухи о связи задержания с изменениями в Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров опроверг, что его задержание во Франции вынудило Telegram следовать правилам ЕС: по его словам, мессенджер всегда соблюдал... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:36:00+03:00
2025-04-17T18:54:00+03:00
telegram
евросоюз
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павел дуров
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров опроверг, что его задержание во Франции вынудило Telegram следовать правилам ЕС: по его словам, мессенджер всегда соблюдал законы Евросоюза."Вчера одна французская газета заявила, что мое задержание во Франции прошлым летом "окончательно" вынудило Telegram соблюдать европейские правила. Это ложь. Telegram всегда соблюдал законы ЕС", - написал Дуров в своем Telegram-канале.Он отметил, что после августа прошлого года именно французская полиция начала "соблюдать европейские правила", отправляя свои запросы в Telegram законным способом, предусмотренным Законом ЕС о цифровых услугах. В результате французские суды смогли получать IP-адреса подозреваемых в совершении уголовных преступлений из Telegram. ‍"Почему французские суды и полиция игнорировали этот процесс, четко определенный законодательством ЕС, до сих пор остается для нас загадкой, но было бы несправедливо утверждать, что Telegram каким-то образом игнорировал европейские правила. Парадоксально, но именно французские правоохранительные органы по какой-то причине игнорировали их", - добавил Дуров.Он добавил, что любит Францию и уважает ее полицию, поэтому не хотел никого смущать, указывая на вышесказанное.Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции.В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.Как ранее в четверг сообщил РИА Новости адвокат Дурова Давид-Оливье Камински, расследование по делу против основателя Telegram во Франции продолжается, но дела идут все "лучше и лучше". При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения предпринимателя, который покинул Францию 15 марта и направился в Дубай. Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа, судебный контроль в его отношении был приостановлен до 7 апреля.
https://ria.ru/20250417/durov-2011893931.html
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telegram, евросоюз, франция, в мире, павел дуров, дубай, париж
Telegram, Евросоюз, Франция, В мире, Павел Дуров, Дубай, Париж
Дуров прокомментировал слухи о связи задержания с изменениями в Telegram

Дуров опроверг слухи, что его задержание вынудило Telegram следовать правилам ЕС

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров опроверг, что его задержание во Франции вынудило Telegram следовать правилам ЕС: по его словам, мессенджер всегда соблюдал законы Евросоюза.
"Вчера одна французская газета заявила, что мое задержание во Франции прошлым летом "окончательно" вынудило Telegram соблюдать европейские правила. Это ложь. Telegram всегда соблюдал законы ЕС", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Дуров рассказал, сколько Telegram тратит на соблюдение законов
Вчера, 18:42
Он отметил, что после августа прошлого года именно французская полиция начала "соблюдать европейские правила", отправляя свои запросы в Telegram законным способом, предусмотренным Законом ЕС о цифровых услугах. В результате французские суды смогли получать IP-адреса подозреваемых в совершении уголовных преступлений из Telegram. ‍
"Почему французские суды и полиция игнорировали этот процесс, четко определенный законодательством ЕС, до сих пор остается для нас загадкой, но было бы несправедливо утверждать, что Telegram каким-то образом игнорировал европейские правила. Парадоксально, но именно французские правоохранительные органы по какой-то причине игнорировали их", - добавил Дуров.
Он добавил, что любит Францию и уважает ее полицию, поэтому не хотел никого смущать, указывая на вышесказанное.
Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции.
В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.
Как ранее в четверг сообщил РИА Новости адвокат Дурова Давид-Оливье Камински, расследование по делу против основателя Telegram во Франции продолжается, но дела идут все "лучше и лучше". При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения предпринимателя, который покинул Францию 15 марта и направился в Дубай. Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа, судебный контроль в его отношении был приостановлен до 7 апреля.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 14:48
 
TelegramЕвросоюзФранцияВ миреПавел ДуровДубайПариж
 
 
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