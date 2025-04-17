https://ria.ru/20250417/durov-2011832584.html
Расследование по делу Дурова во Франции продолжается, сообщил источник
Расследование по делу Дурова во Франции продолжается, сообщил источник - РИА Новости, 17.04.2025
Расследование по делу Дурова во Франции продолжается, сообщил источник
Расследование по делу против основателя Telegram Павла Дурова во Франции продолжается, но дела идут все "лучше и лучше", сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:29:00+03:00
2025-04-17T15:29:00+03:00
2025-04-17T17:17:00+03:00
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ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Расследование по делу против основателя Telegram Павла Дурова во Франции продолжается, но дела идут все "лучше и лучше", сообщил РИА Новости источник."Нет, дело не закрыто. Но дела идут все лучше и лучше, скорее, хорошо", - сказал он.При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения предпринимателя, который покинул Францию 15 марта и направился в Дубай. Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа, судебный контроль в его отношении был приостановлен до 7 апреля."Нет никаких проблем с французским правосудием. Делайте из этого необходимые выводы", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, был ли Дуров обязан вернуться во Францию.Ранее его судебный контроль предполагал, что он должен отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации во Франции дважды в неделю.В марте в прокуратуре Парижа также сообщили, что дата суда по делу бизнесмена еще не назначена.Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции.В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.Сам Дуров заявлял, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учетом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу.
https://ria.ru/20250317/parizh-2005532762.html
https://ria.ru/20250417/durov-1968735141.html
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франция, дубай, париж, павел дуров, в мире
Франция, Дубай, Париж, Павел Дуров, В мире
Расследование по делу Дурова во Франции продолжается, сообщил источник
Расследование по делу Дурова во Франции не закрыто
ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Расследование по делу против основателя Telegram Павла Дурова во Франции продолжается, но дела идут все "лучше и лучше", сообщил РИА Новости источник.
"Нет, дело не закрыто. Но дела идут все лучше и лучше, скорее, хорошо", - сказал он.
При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения предпринимателя, который покинул Францию
15 марта и направился в Дубай
. Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа
, судебный контроль в его отношении был приостановлен до 7 апреля.
"Нет никаких проблем с французским правосудием. Делайте из этого необходимые выводы", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, был ли Дуров
обязан вернуться во Францию.
Ранее его судебный контроль предполагал, что он должен отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации во Франции дважды в неделю.
В марте в прокуратуре Парижа также сообщили, что дата суда по делу бизнесмена еще не назначена.
Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции.
В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.
Сам Дуров заявлял, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учетом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу.