https://ria.ru/20250417/dialog-2011792729.html
Карасин рассказал, к чему может привести диалог России и США
Карасин рассказал, к чему может привести диалог России и США - РИА Новости, 17.04.2025
Карасин рассказал, к чему может привести диалог России и США
Диалог России и США в дальнейшем может относиться к обсуждению соглашений в сфере контроля над вооружениями, заявил РИА Новости глава международного комитета... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:11:00+03:00
2025-04-17T13:11:00+03:00
2025-04-17T16:24:00+03:00
россия
сша
григорий карасин
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/68/1520686829_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_675843eaa8a0d804e8b667e5d19560c1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Диалог России и США в дальнейшем может относиться к обсуждению соглашений в сфере контроля над вооружениями, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Естественно, может касаться всего, чего угодно", - отметил сенатор, отвечая на вопрос агентства, может ли диалог России и США в дальнейшем касаться соглашения о контроле над вооружениями.На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после выполнения ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/68/1520686829_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_1eb38eb73557d14d61f895ea7ca54746.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, григорий карасин, совет федерации рф, в мире
Россия, США, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, В мире
Карасин рассказал, к чему может привести диалог России и США
Карасин не исключил диалога РФ и США по контролю над вооружениями