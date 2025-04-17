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Карасин рассказал, к чему может привести диалог России и США - РИА Новости, 17.04.2025
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13:11 17.04.2025 (обновлено: 16:24 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/dialog-2011792729.html
Карасин рассказал, к чему может привести диалог России и США
Карасин рассказал, к чему может привести диалог России и США - РИА Новости, 17.04.2025
Карасин рассказал, к чему может привести диалог России и США
Диалог России и США в дальнейшем может относиться к обсуждению соглашений в сфере контроля над вооружениями, заявил РИА Новости глава международного комитета... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:11:00+03:00
2025-04-17T16:24:00+03:00
россия
сша
григорий карасин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Диалог России и США в дальнейшем может относиться к обсуждению соглашений в сфере контроля над вооружениями, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Естественно, может касаться всего, чего угодно", - отметил сенатор, отвечая на вопрос агентства, может ли диалог России и США в дальнейшем касаться соглашения о контроле над вооружениями.На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после выполнения ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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россия, сша, григорий карасин, совет федерации рф, в мире
Россия, США, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, В мире
Карасин рассказал, к чему может привести диалог России и США

Карасин не исключил диалога РФ и США по контролю над вооружениями

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Григорий Карасин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Диалог России и США в дальнейшем может относиться к обсуждению соглашений в сфере контроля над вооружениями, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Естественно, может касаться всего, чего угодно", - отметил сенатор, отвечая на вопрос агентства, может ли диалог России и США в дальнейшем касаться соглашения о контроле над вооружениями.
На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после выполнения ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
РоссияСШАГригорий КарасинСовет Федерации РФВ мире
 
 
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