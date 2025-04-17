https://ria.ru/20250417/dialog-2011792729.html

Карасин рассказал, к чему может привести диалог России и США

Карасин рассказал, к чему может привести диалог России и США - РИА Новости, 17.04.2025

Карасин рассказал, к чему может привести диалог России и США

Диалог России и США в дальнейшем может относиться к обсуждению соглашений в сфере контроля над вооружениями, заявил РИА Новости глава международного комитета... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:11:00+03:00

2025-04-17T13:11:00+03:00

2025-04-17T16:24:00+03:00

россия

сша

григорий карасин

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в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Диалог России и США в дальнейшем может относиться к обсуждению соглашений в сфере контроля над вооружениями, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Естественно, может касаться всего, чего угодно", - отметил сенатор, отвечая на вопрос агентства, может ли диалог России и США в дальнейшем касаться соглашения о контроле над вооружениями.На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после выполнения ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, григорий карасин, совет федерации рф, в мире