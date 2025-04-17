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Минцифры намерено отказаться от хранения данных на "Госуслугах" - РИА Новости, 17.04.2025
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12:55 17.04.2025 (обновлено: 13:35 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/dannye-2011788545.html
Минцифры намерено отказаться от хранения данных на "Госуслугах"
Минцифры намерено отказаться от хранения данных на "Госуслугах" - РИА Новости, 17.04.2025
Минцифры намерено отказаться от хранения данных на "Госуслугах"
Минцифры России к 2026 году хочет отказаться от хранения любых данных на портале "Госуслуги", заявил глава министерства Максут Шадаев на форуме Data Fusion. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:55:00+03:00
2025-04-17T13:35:00+03:00
общество
технологии
россия
максут шадаев
пособие по безработице
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минцифры России к 2026 году хочет отказаться от хранения любых данных на портале "Госуслуги", заявил глава министерства Максут Шадаев на форуме Data Fusion. Он в ноябре 2023 года рассказал, что ведомство перестанет хранить большие массивы данных граждан в одном месте и перейдет к распределенной системе. Шадаев подчеркнул, что Минцифры откажется от архивов с персональной информацией пользователей "Госуслуг" и перейдет на ведомственную онлайн-витрину: все данные будут хранится в базах учреждений и будут использоваться для оказания госуслуг через электронную систему. Во время беседы на форуме заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик рассказал, что банк оценивает поведение клиентов в приложении, их цифровой след, чтобы "заточить продукт под вас". Глава Минцифры отметил, что задача ведомства с "Госулугами" совершенно в другом. "У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на "Госуслугах", - сказал он. "Но нам это проще, потому что мы выстраиваем систему прямых запросов в так называемые ведомственные витрины, когда данные показываются. И когда сессия заканчивается, разрывается, данные не сохраняются. Но, конечно, любовь крупных компаний к накапливанию данных - она понятная, но и риски в этом смысле возникают, и куча соблазнов возникает все равно", - пояснил министр.
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общество, технологии, россия, максут шадаев, пособие по безработице, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Пособие по безработице, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры намерено отказаться от хранения данных на "Госуслугах"

Шадаев: Минцифры хочет перестать хранить данные на "Госуслугах" к 2026 году

© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минцифры России к 2026 году хочет отказаться от хранения любых данных на портале "Госуслуги", заявил глава министерства Максут Шадаев на форуме Data Fusion.
Он в ноябре 2023 года рассказал, что ведомство перестанет хранить большие массивы данных граждан в одном месте и перейдет к распределенной системе. Шадаев подчеркнул, что Минцифры откажется от архивов с персональной информацией пользователей "Госуслуг" и перейдет на ведомственную онлайн-витрину: все данные будут хранится в базах учреждений и будут использоваться для оказания госуслуг через электронную систему.
Во время беседы на форуме заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик рассказал, что банк оценивает поведение клиентов в приложении, их цифровой след, чтобы "заточить продукт под вас". Глава Минцифры отметил, что задача ведомства с "Госулугами" совершенно в другом.
"У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на "Госуслугах", - сказал он.
"Но нам это проще, потому что мы выстраиваем систему прямых запросов в так называемые ведомственные витрины, когда данные показываются. И когда сессия заканчивается, разрывается, данные не сохраняются. Но, конечно, любовь крупных компаний к накапливанию данных - она понятная, но и риски в этом смысле возникают, и куча соблазнов возникает все равно", - пояснил министр.
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ОбществоТехнологииРоссияМаксут ШадаевПособие по безработицеМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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