https://ria.ru/20250417/dannye-2011788545.html
Минцифры намерено отказаться от хранения данных на "Госуслугах"
Минцифры намерено отказаться от хранения данных на "Госуслугах" - РИА Новости, 17.04.2025
Минцифры намерено отказаться от хранения данных на "Госуслугах"
Минцифры России к 2026 году хочет отказаться от хранения любых данных на портале "Госуслуги", заявил глава министерства Максут Шадаев на форуме Data Fusion. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:55:00+03:00
2025-04-17T12:55:00+03:00
2025-04-17T13:35:00+03:00
общество
технологии
россия
максут шадаев
пособие по безработице
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минцифры России к 2026 году хочет отказаться от хранения любых данных на портале "Госуслуги", заявил глава министерства Максут Шадаев на форуме Data Fusion. Он в ноябре 2023 года рассказал, что ведомство перестанет хранить большие массивы данных граждан в одном месте и перейдет к распределенной системе. Шадаев подчеркнул, что Минцифры откажется от архивов с персональной информацией пользователей "Госуслуг" и перейдет на ведомственную онлайн-витрину: все данные будут хранится в базах учреждений и будут использоваться для оказания госуслуг через электронную систему. Во время беседы на форуме заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик рассказал, что банк оценивает поведение клиентов в приложении, их цифровой след, чтобы "заточить продукт под вас". Глава Минцифры отметил, что задача ведомства с "Госулугами" совершенно в другом. "У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на "Госуслугах", - сказал он. "Но нам это проще, потому что мы выстраиваем систему прямых запросов в так называемые ведомственные витрины, когда данные показываются. И когда сессия заканчивается, разрывается, данные не сохраняются. Но, конечно, любовь крупных компаний к накапливанию данных - она понятная, но и риски в этом смысле возникают, и куча соблазнов возникает все равно", - пояснил министр.
https://ria.ru/20250401/gosuslugi-2008762299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, максут шадаев, пособие по безработице, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Пособие по безработице, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры намерено отказаться от хранения данных на "Госуслугах"
Шадаев: Минцифры хочет перестать хранить данные на "Госуслугах" к 2026 году
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минцифры России к 2026 году хочет отказаться от хранения любых данных на портале "Госуслуги", заявил глава министерства Максут Шадаев на форуме Data Fusion.
Он в ноябре 2023 года рассказал, что ведомство перестанет хранить большие массивы данных граждан в одном месте и перейдет к распределенной системе. Шадаев подчеркнул, что Минцифры откажется от архивов с персональной информацией пользователей "Госуслуг" и перейдет на ведомственную онлайн-витрину: все данные будут хранится в базах учреждений и будут использоваться для оказания госуслуг через электронную систему.
Во время беседы на форуме заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик рассказал, что банк оценивает поведение клиентов в приложении, их цифровой след, чтобы "заточить продукт под вас". Глава Минцифры отметил, что задача ведомства с "Госулугами" совершенно в другом.
"У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на "Госуслугах", - сказал он.
"Но нам это проще, потому что мы выстраиваем систему прямых запросов в так называемые ведомственные витрины, когда данные показываются. И когда сессия заканчивается, разрывается, данные не сохраняются. Но, конечно, любовь крупных компаний к накапливанию данных - она понятная, но и риски в этом смысле возникают, и куча соблазнов возникает все равно", - пояснил министр.