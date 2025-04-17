Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет автопробег в рамках проекта Города-герои - города героев - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/avtoprobeg-2011825485.html
В Москве пройдет автопробег в рамках проекта Города-герои - города героев
В Москве пройдет автопробег в рамках проекта Города-герои - города героев - РИА Новости, 17.04.2025
В Москве пройдет автопробег в рамках проекта Города-герои - города героев
Автопробег в рамках патриотического проекта "Города-герои - города героев" с участием Героев РФ и СССР пройдет с 29 апреля по 8 мая, заявил спикер столичного... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:02:00+03:00
2025-04-17T15:02:00+03:00
москва
россия
алексей шапошников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564122614_0:0:2422:1362_1920x0_80_0_0_c0ed9bae329afb406327afcd60f96149.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Автопробег в рамках патриотического проекта "Города-герои - города героев" с участием Героев РФ и СССР пройдет с 29 апреля по 8 мая, заявил спикер столичного парламента Алексей Шапошников. "Старт мероприятия у нас пройдет 29 апреля. Старт пройдет у обелиска "Москва - Город-Герой" на площади Дорогомиловская застава. А 8 мая, в день 60-летия присвоения Москве, Санкт-Петербургу, Севастополю, Волгограду звания "Город-Герой" и Брестской крепости звания "Крепость-Герой", состоятся финальные мероприятия", - сказал Шапошников во время пресс-конференции, посвященной презентации проект "Города-герои - города-героев". Председатель Мосгордумы отметил, что автопробег пройдет по 3 маршрутам, которые охватят 11 городов-героев России и Белоруссии: Москва, Санкт- Петербург, Мурманск, Смоленск, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград, Тула, Брест и Минск. "Мы хотим через подвиг человека, через подвиг героя рассказать о подвиге городов-героев. Подумав об этом в Москве, мы поделились с нашими коллегами во всех городах-героях, получили поддержку и подумали, каким же образом мы можем связать все наши города-герои... И наша основная задача - это не сам автопробег, а это возможность возродить интерес к подвигу городов-героев, рассказать об их подвиге и героях, которые живут и жили в этих городах, нашему молодому поколению, сделать так, чтобы мы не забывали об этом подвиге", - добавил Шапошников. В материалах презентации к выступлению говорится, что по ходу маршрута в городах-героях будут проводиться патриотические мероприятия, такие как торжественные митинги, церемонии возложения цветов, церемония забора земли с братских захоронений воинов-героев ВОВ для последующей передачи в крипту храма в Минске и встречи участников автопробега с участием молодежи. "Автопробег пройдет на автомобилях "Москвич" различной марки. Мы хотим показать качество московского автопрома, на что способны московские производители. Доказать, что мы стремимся быть одними из лучших передовых автомобильных производителей в мире", - подчеркнула Шапошников. Председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова подчеркнула, что автопробег пройдет в Москве без перекрытий дорог на Садовом кольце.
https://ria.ru/20250415/pobeda-2011399858.html
https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564122614_201:0:2422:1666_1920x0_80_0_0_94af4547c850e85f8b7e6ab3e35c78ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, алексей шапошников
Москва, Россия, Алексей Шапошников
В Москве пройдет автопробег в рамках проекта Города-герои - города героев

Автопробег в рамках проекта "Города-герои - города героев" стартует 29 апреля

© Фото : пресс-центр МосгордумыСпикер столичного парламента Алексей Шапошников
Спикер столичного парламента Алексей Шапошников - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : пресс-центр Мосгордумы
Спикер столичного парламента Алексей Шапошников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Автопробег в рамках патриотического проекта "Города-герои - города героев" с участием Героев РФ и СССР пройдет с 29 апреля по 8 мая, заявил спикер столичного парламента Алексей Шапошников.
"Старт мероприятия у нас пройдет 29 апреля. Старт пройдет у обелиска "Москва - Город-Герой" на площади Дорогомиловская застава. А 8 мая, в день 60-летия присвоения Москве, Санкт-Петербургу, Севастополю, Волгограду звания "Город-Герой" и Брестской крепости звания "Крепость-Герой", состоятся финальные мероприятия", - сказал Шапошников во время пресс-конференции, посвященной презентации проект "Города-герои - города-героев".
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Москве представят инсталляцию "Города-Герои" к юбилею Победы
15 апреля, 17:07
Председатель Мосгордумы отметил, что автопробег пройдет по 3 маршрутам, которые охватят 11 городов-героев России и Белоруссии: Москва, Санкт- Петербург, Мурманск, Смоленск, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград, Тула, Брест и Минск.
"Мы хотим через подвиг человека, через подвиг героя рассказать о подвиге городов-героев. Подумав об этом в Москве, мы поделились с нашими коллегами во всех городах-героях, получили поддержку и подумали, каким же образом мы можем связать все наши города-герои... И наша основная задача - это не сам автопробег, а это возможность возродить интерес к подвигу городов-героев, рассказать об их подвиге и героях, которые живут и жили в этих городах, нашему молодому поколению, сделать так, чтобы мы не забывали об этом подвиге", - добавил Шапошников.
В материалах презентации к выступлению говорится, что по ходу маршрута в городах-героях будут проводиться патриотические мероприятия, такие как торжественные митинги, церемонии возложения цветов, церемония забора земли с братских захоронений воинов-героев ВОВ для последующей передачи в крипту храма в Минске и встречи участников автопробега с участием молодежи.
"Автопробег пройдет на автомобилях "Москвич" различной марки. Мы хотим показать качество московского автопрома, на что способны московские производители. Доказать, что мы стремимся быть одними из лучших передовых автомобильных производителей в мире", - подчеркнула Шапошников.
Председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова подчеркнула, что автопробег пройдет в Москве без перекрытий дорог на Садовом кольце.
Парадный расчет женщин-военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
День Победы: суть, история и символы праздника 9 Мая
30 марта, 14:24
 
МоскваРоссияАлексей Шапошников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала