https://ria.ru/20250417/avtoprobeg-2011825485.html

В Москве пройдет автопробег в рамках проекта Города-герои - города героев

В Москве пройдет автопробег в рамках проекта Города-герои - города героев - РИА Новости, 17.04.2025

В Москве пройдет автопробег в рамках проекта Города-герои - города героев

Автопробег в рамках патриотического проекта "Города-герои - города героев" с участием Героев РФ и СССР пройдет с 29 апреля по 8 мая, заявил спикер столичного... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:02:00+03:00

2025-04-17T15:02:00+03:00

2025-04-17T15:02:00+03:00

москва

россия

алексей шапошников

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Автопробег в рамках патриотического проекта "Города-герои - города героев" с участием Героев РФ и СССР пройдет с 29 апреля по 8 мая, заявил спикер столичного парламента Алексей Шапошников. "Старт мероприятия у нас пройдет 29 апреля. Старт пройдет у обелиска "Москва - Город-Герой" на площади Дорогомиловская застава. А 8 мая, в день 60-летия присвоения Москве, Санкт-Петербургу, Севастополю, Волгограду звания "Город-Герой" и Брестской крепости звания "Крепость-Герой", состоятся финальные мероприятия", - сказал Шапошников во время пресс-конференции, посвященной презентации проект "Города-герои - города-героев". Председатель Мосгордумы отметил, что автопробег пройдет по 3 маршрутам, которые охватят 11 городов-героев России и Белоруссии: Москва, Санкт- Петербург, Мурманск, Смоленск, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград, Тула, Брест и Минск. "Мы хотим через подвиг человека, через подвиг героя рассказать о подвиге городов-героев. Подумав об этом в Москве, мы поделились с нашими коллегами во всех городах-героях, получили поддержку и подумали, каким же образом мы можем связать все наши города-герои... И наша основная задача - это не сам автопробег, а это возможность возродить интерес к подвигу городов-героев, рассказать об их подвиге и героях, которые живут и жили в этих городах, нашему молодому поколению, сделать так, чтобы мы не забывали об этом подвиге", - добавил Шапошников. В материалах презентации к выступлению говорится, что по ходу маршрута в городах-героях будут проводиться патриотические мероприятия, такие как торжественные митинги, церемонии возложения цветов, церемония забора земли с братских захоронений воинов-героев ВОВ для последующей передачи в крипту храма в Минске и встречи участников автопробега с участием молодежи. "Автопробег пройдет на автомобилях "Москвич" различной марки. Мы хотим показать качество московского автопрома, на что способны московские производители. Доказать, что мы стремимся быть одними из лучших передовых автомобильных производителей в мире", - подчеркнула Шапошников. Председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова подчеркнула, что автопробег пройдет в Москве без перекрытий дорог на Садовом кольце.

https://ria.ru/20250415/pobeda-2011399858.html

https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html

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москва, россия, алексей шапошников